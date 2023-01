Motorola entre sur le marché B2B avec le ThinkPhone

Motorola, la marque de téléphonie mobile appartenant à Lenovo, a fait ses premiers pas sur le marché professionnel avec le ThinkPhone, un téléphone basé sur le Motorola Edge 30 Fusion déjà disponible.

Motorola présente le ThinkPhone comme le compagnon idéal du Lenovo ThinkPad, un ordinateur portable populaire pour les entreprises, selon Motorola, et il est livré avec une première unique dans un téléphone Motorola.

Derrière l’extérieur élégant du ThinkPhone se cache une puce de sécurité ThinkShield dédiée, qui aide à protéger les données sensibles – quelque chose de plus susceptible d’être présent sur un téléphone professionnel – contre les pirates et autres acteurs malveillants. Cela est soutenu par le Moto KeySafe, un processeur dédié qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les mots de passe, les clés cryptographiques et plus encore.

La société offre également la possibilité aux administrateurs d’entreprise de configurer à distance toute une flotte de smartphones, ce qui simplifie considérablement la gestion quotidienne des appareils de travail.

C’est un signe clair que Motorola veut étendre son écosystème pour être une option plus tentante pour les entreprises qui ont actuellement tendance à choisir des téléphones Apple ou Samsung pour leurs employés.

Motorola

La clé rouge populaire des ordinateurs portables ThinkPad est présente et prise en compte, avec la même teinte rouge, trouvée sur le côté supérieur gauche du ThinkPhone. Il s’agit d’une clé reprogrammable, capable d’ouvrir des applications ou d’exécuter facilement des fonctions spécifiques, et Motorola a taquiné un partenariat potentiel avec Microsoft avec une fonctionnalité exclusive Red Key – mais rien de plus n’a été dit à ce sujet lors de l’annonce du CES 2023.

Si vous connaissez la gamme actuelle de Motorola, vous remarquerez peut-être que le ThinkPhone ressemble beaucoup au Motorola Edge 30 Fusion, et vous ne vous tromperez pas. Cela dit, il existe des fonctionnalités clés telles que le chipset axé sur la sécurité susmentionné et la clé rouge qui aident à séparer les deux.

Le ThinkPhone est également plus durable, avec une combinaison de fibre d’aramide et d’aluminium qui offre une résistance à la poussière et à l’eau IP68 ainsi qu’une protection MIL-STD 810H.

Il y a aussi l’intégration améliorée de Windows avec les propriétaires de ThinkPhone capables de connecter leur smartphone à leur PC ou ordinateur portable Windows et non seulement de recevoir des notifications et des appels, mais aussi de transférer des fichiers et même d’utiliser l’appareil photo du téléphone comme webcam de haute qualité – bien que tout soit déjà disponible pour Smartphones Motorola Edge récents.

Motorola

Comme le Edge 30 Fusion, le ThinkPhone dispose d’un écran OLED de 6,6 pouces, du Snapdragon 8+ Gen 1 compatible 5G associé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. Il correspond également aux capacités de charge rapide de 68 W, mais dispose d’une batterie plus grande de 5000 mAh. Il partage la même configuration de caméra arrière de 50Mp de large, 13Mp ultra large et 2Mp de profondeur et un vivaneau orienté vers l’avant de 32Mp également.

Essentiellement, le ThinkPhone est le Motorola Edge 30 Fusion pour les entreprises – et étant donné que nous avons loué le téléphone pour ses performances quasi phares à un prix beaucoup moins cher dans notre revue quatre étoiles du Motorola Edge 30 Fusion, ce n’est pas une mauvaise chose.

Le prix et la disponibilité du smartphone doivent encore être confirmés, avec une vague promesse de sortie dans les mois à venir, bien qu’il soit dit qu’il pourrait être fourni avec le Lenovo ThinkPad pour les clients B2B.

Bien qu’il se concentre principalement sur le marché B2B, Motorola a confirmé que vous pouviez l’utiliser comme n’importe quel autre smartphone tout en bénéficiant des avantages de sécurité supplémentaires et de la clé rouge programmable, il pourrait donc être à surveiller plus tard cette année.

