Comme promis, le Motorola Edge S est désormais officiel et en vente en Chine.

C’est le premier téléphone à revendiquer le nouveau Qualcomm Snapdragon 870. Il est construit sur un processus de 7 nm, dispose d’un processeur 8 cœurs avec un cœur Cortex-A78 fonctionnant au 3,2 GHz le plus élevé du smartphone. Le Motorola Edge S intègre naturellement la 5G. Vous pouvez configurer le téléphone avec 6 Go ou 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go (8/256 Go) de stockage UFS 3.1.

L’écran est un écran LCD IPS de 6,7 pouces à 90 Hz d’une résolution de 2520 x 1080p et offre une prise en charge HDR10. Il a deux caméras intégrées – 16MP principal et 8MP ultra-large. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré dans le châssis du téléphone.

À l’arrière, il y a quatre capteurs au total. Un appareil photo principal de 64MP avec une ouverture f / 1.7 et une prise en charge de la capture vidéo 6K à 30fps, un ultra-large 16MP avec autofocus à détection de phase, un capteur de profondeur à mise au point fixe de 2MP et un capteur ToF.

Le téléphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge de 20 W avec l’adaptateur 20 W fourni dans la boîte. Le Motorola Edge S est étanche aux éclaboussures IP52, dispose d’une prise casque 3,5 mm et est livré avec un chargeur, un protecteur d’écran préinstallé, un câble et un étui.

Le Motorola Edge S est en précommande en Chine aujourd’hui et sera expédié le 3 février. Le téléphone est disponible dans une couleur Emerald Light au prix de 1 999 CNY (22500 INR, 250 €, converti) pour le modèle 6/128 Go, CNY 2399 (27 000 INR, 305 €) pour le 8/128 Go et 2 799 CNY (31 500 INR, 350 €) pour le 8/256 Go.

