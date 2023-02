Motorola Edge 40 Pro exécute Geekbench avec 12 Go de RAM à bord

Selon les rumeurs, le Edge 40 Pro de Motorola arrivera sur les marchés occidentaux dans un avenir proche en tant que version renommée du Moto X40, qui a été lancé en Chine en décembre.

Aujourd’hui, un prototype de Motorola Edge 40 Pro a apparemment exécuté Geekbench, ce qui signifie qu’il a été intronisé au temple de la renommée en ligne de la référence – ou, plus précisément, à sa base de données.

L’Edge 40 Pro a réussi un score monocœur de 1 480 et un score multicœur de 4 889 dans Geekbench 5. La carte mère “rtwo” pourrait apparemment être “associée” au chipset Snapdragon 8 Gen 2, ce qui n’est pas surprenant si les rumeurs susmentionnées disent ce sera un Moto X40 rebaptisé qui se déroulera en fait.

Le prototype avait 12 Go de RAM à bord lorsqu’il a exécuté la référence (peu importe les 11 Go dans la liste – Geekbench sous-estime toujours légèrement la mémoire). Et devine quoi? Le Moto X40 a également des variantes avec précisément 12 Go de RAM. Hasard? Probablement pas. Il est utile de noter, cependant, que le X40 commence à 8 Go de RAM, donc l’Edge 40 Pro pourrait aussi.

Le seul autre détail que la liste de référence nous donne, comme d’habitude, est le logiciel que le téléphone exécutait. Dans ce cas, il s’agit d’Android 13, à la surprise de (espérons-le) personne.

Si l’Edge 40 Pro s’avère être identique au X40, attendez-vous à ce qu’il vienne avec un écran OLED de 6,7 pouces 1080×2400 165 Hz, le SoC Snapdragon 8 Gen 2 susmentionné, jusqu’à 512 Go de stockage, un triple système de caméra arrière (50 MP principal avec OIS, 50 MP ultra large avec autofocus pour les prises de vue macro et 12 MP zoom optique 2x), un vivaneau selfie de 60 MP et une batterie de 4 600 mAh avec une charge filaire de 125 W, une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée de 5 W.

