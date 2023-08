Motorola Edge 40 Neo émerge dans des rendus à 360 degrés

Plus tôt ce mois-ci, nous avons reçu des spécifications détaillées pour le Motorola Edge 40 Neo et nous avons maintenant droit à notre premier aperçu de l’appareil sous une forme de rendu à 360 degrés. Le MonPrixIntelligent L’équipe a partagé une vidéo mettant en avant le design de l’Edge 40 Neo dans ses trois coloris : Black Beauty, Caneel Bay et Soothing Sea.











Motorola Edge 40 Neo dans Black Beauty, Caneel Bay et Mer apaisante

Le prochain appareil arborera un écran pOLED incurvé de 6,55 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Edge 40 Neo devrait comporter un chipset Dimensity 1050 ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en standard. Le téléphone aura également une caméra principale de 50 MP et un module ultra-large de 13 MP à l’arrière. Edge 40 Neo devrait également apporter une caméra frontale de 13 MP logée à l’intérieur de la découpe perforée.

Nous savons également qu’il comportera un indice IP68, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh tandis que le côté logiciel sera couvert par Android 13. Selon les rumeurs, le Motorola Edge 40 Neo serait lancé au prix de 399 € plus tard ce mois-ci.

