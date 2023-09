Motorola Edge 40 Neo arrive avec un SoC Dimensity 7030, un appareil photo 50MP et un écran 144Hz

Motorola a dévoilé le Edge 40 Pro en avril et a suivi avec le Edge 40 un mois plus tard. Aujourd’hui, la société a élargi la gamme Edge 40 en annonçant le Motorola Edge 40 Neo.

Le Motorola Edge 40 Neo est alimenté par le SoC Dimensity 7030 associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X. Il est livré avec jusqu’à 256 Go de stockage intégré et exécute Android 13 prêt à l’emploi avec prise en charge de Moto Connect et Ready For.

Le smartphone est construit autour d’un écran incurvé FullHD+ 10 bits pOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Il bénéficie d’une couverture DCI-P3 et d’une luminosité maximale de 1 300 nits. L’écran est également certifié HDR10+, d’un lecteur d’empreintes digitales. en dessous pour l’authentification biométrique et un trou centré pour la caméra selfie 32MP.

À l’arrière, nous avons un îlot de caméras abritant un flash et deux caméras – 50MP primaire avec OIS et 13MP ultra-large avec un FOV de 120°. Ce dernier dispose d’un autofocus pour les prises de vue macro. Le Motorola Edge 40 Neo est disponible en trois couleurs : PANTONE Black Beauty, PANTONE Soothing Sea et PANTONE Caneel Bay. Le panneau arrière de la version noire est en acrylique, tandis que les coques arrière des deux autres modèles sont en cuir végétalien, ce qui les rend un peu plus épais et plus lourds que la variante noire.

Les autres points forts du Motorola Edge 40 Neo incluent l’indice IP68, la prise en charge 5G et NFC. Le smartphone est également livré avec des haut-parleurs stéréo et Dolby Atmos, et l’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 68 W. Motorola affirme que l’adaptateur secteur de 68 W fourni peut remplir la cellule de 5 000 mAh de zéro à 50 % en 15 minutes.

Motorola a également déclaré que l’Edge 40 Neo est « fait pour durer et aimer », et pour renforcer l’engagement de l’entreprise en faveur d’un avenir plus durable, le smartphone est vendu dans un emballage 100 % sans plastique, contenant de l’encre de soja et 60 % de matériaux recyclés.











Motorola Edge 40 Néo

La marque appartenant à Lenovo s’est également associée à une bonne entreprise pour la coque de protection du Edge 40 Neo, disponible en trois couleurs pour correspondre à la couleur du téléphone. Lorsqu’il est temps de changer de boîtier, un bon réutilisera l’ancien boîtier en quelque chose de nouveau pour éviter le gaspillage.



Motorola Edge 40 Neo avec les coques de protection d’agood

Le Motorola Edge 40 Neo sera en vente dans la zone EMEA à partir d’aujourd’hui au prix de départ de 399 €.