Motorola Edge 40 Neo apparaît sur FCC avec une batterie de 5 000 mAh

Motorola travaille sur un Edge 40 Neo en trois couleurs Pantone, selon une fuite récente. Aujourd’hui, nous avons appris que le téléphone avait été certifié par la FCC et que la réglementation américaine révélait la capacité de la batterie et la vitesse de charge du midranger.

La batterie QM50 aura une capacité de 5 000 mAh et prendra en charge une charge rapide de 68 W, comme le montre le chargeur compatible MC-681N. Le téléphone aura également la 5G et le NFC.

Motorola Edge 40 Neo sur FCC sous le nom de XT-2307-1

Le taux de charge rapide n’a rien de nouveau – c’était la même chose dans le prédécesseur Edge 30 Neo. La capacité représente une augmentation de 25 % par rapport à la génération précédente. Lorsque nous avons examiné l’Edge 30 Neo, nous l’avons trouvé agréablement léger, et nous ne pouvons qu’espérer que l’Edge 40 Neo n’ajoutera pas beaucoup de poids.

Selon les spécifications précédemment divulguées, l’écran sera un P-OLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p. Le chipset sera Dimensity 1050 et la RAM atteindra jusqu’à 12 Go avec 256 Go de stockage. Le prix annoncé sera de 399 € en Europe, soit environ 430 $.

