Motorola Edge 40 lancé en Inde, les ventes commencent le 30 mai

Comme promis, Motorola a présenté aujourd’hui l’Edge 40 en Inde. Il est disponible dans les couleurs Jet Black, Reseda Green et Coronet Blue dans une configuration unique de 8 Go / 256 Go au prix de 29 999 INR (360 $ / 335 €). Le smartphone sera mis en vente à partir du 30 mai via Flipkart et le site Web indien officiel de Motorola, et ceux qui le précommanderont sur Flipkart bénéficieront d’une protection gratuite contre les dommages à l’écran d’une valeur de 9 500 INR (115 $ / 105 €).

Dévoilement de la #motorolaedge40: L’interprète le plus flamboyant du monde ! Le téléphone 5G le plus fin au monde avec indice de protection IP68, le 1er écran incurvé MTK Dim 8020,144Hz au monde et plus encore à 29 999 ₹ à partir du 30 mai sur Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW & dans les principaux magasins de détail ou en pré-commande sur @flipkart – Motorola Inde (@motorolaindia) 23 mai 2023

Le Motorola Edge 40 est alimenté par le SoC Dimensity 8020 et exécute Android 13 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran OLED FullHD + 6,55 « 144 Hz avec un trou de perforation centré pour la caméra selfie 32MP et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour le déverrouillage du téléphone sans mot de passe.

Le panneau arrière du Motorola Edge 40 – qui est en plastique acrylique sur le modèle Coronet Blue et a une finition en cuir végétalien sur les versions Jet Black et Reseda Green – arbore un appareil photo principal de 50MP (avec OIS) et une unité ultra large de 13MP.











Motorola Edge 40

Une batterie de 4 400 mAh prenant en charge une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W permet de maintenir l’ensemble du package opérationnel. Le reste des points forts du Motorola Edge 40 comprend une cote IP68, des haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos et USB-C.

Vous pouvez lire notre revue détaillée du Motorola Edge 40 pour en savoir plus à ce sujet. Et si vous préférez une critique vidéo à la place, nous l’avons liée ci-dessous.