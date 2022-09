Motorola Edge 30 Ultra : tout ce que vous devez savoir

Après des mois de rumeurs et de fuites sur un nouveau smartphone 200Mp, Motorola a officiellement dévoilé le Motorola X30 Pro lors d’un événement en Chine en août – mais rien n’a été dit sur une sortie internationale à l’époque.

Avance rapide d’un mois et Motorola vient de dévoiler le Motorola Edge 30 Ultra, qui à toutes fins utiles, est le X30 Pro avec un nom différent. Il possède des caractéristiques phares clés, notamment un écran pOLED 144 Hz de 6,67 pouces, le Snapdragon 8+Gen 1 de Qualcomm et un énorme appareil photo principal de 200 Mp qui pourrait permettre à Motorola de vraiment rivaliser avec les produits phares de Samsung, Xiaomi et autres. dans l’ouest.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le Motorola Edge 30 Ultra, y compris la date de sortie au Royaume-Uni et en Europe, les prix et les principales spécifications.

Quand sortira le Motorola Edge 30 Ultra ?

Le Motorola Edge 30 Ultra est disponible à l’achat dès maintenant au Royaume-Uni et en Europe après sa révélation à Milan le 8 septembre 2022.

Combien coûte le Motorola Edge 30 Ultra ?

Malgré les fonctionnalités et les spécifications haut de gamme proposées, le Motorola Edge 30 Ultra est proposé à un prix très compétitif à partir de seulement 749,99 £ / 899,99 €, légèrement moins cher que les produits phares 2022 de Samsung, Oppo et co.

Alors que le Motorola Edge 30 Ultra devrait être disponible dans différentes variantes de RAM/stockage, Motorola n’a discuté que des prix d’entrée de gamme lors de la révélation. Dès que nous aurons des prix plus détaillés, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette section.

La bonne nouvelle est que le smartphone est désormais disponible à l’achat auprès de détaillants, notamment Currys, Amazone, Argos, John lewis et, bien sûr, Motorola lui-même.

Aucun mot pour le moment sur les prix ou la disponibilité aux États-Unis, mais nous mettrons à jour cet article une fois que nous en saurons plus.

Quoi de neuf avec le Motorola Edge 30 Ultra ?

Le Motorola Edge 30 Ultra est officiel, et il semble qu’il soit là pour affronter les produits phares d’Apple, Samsung et Oppo avec un smartphone haut de gamme, mais élégant.

Le Motorola Edge 30 Ultra arbore un écran pOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une prise en charge de HDR10+ et une luminosité maximale de 1250 nits – le tout très premium. La résolution Full HD+ est suffisante pour la taille de l’écran, avec des bords incurvés qui devraient aider le téléphone à tenir bien en main, et un scanner d’empreintes digitales est également intégré.

Le principal détail qui impressionnera le plus est le fait que le Motorola Edge 30 Ultra est livré avec un appareil photo 200Mp – en fait, c’est l’un des premiers au monde à le faire.

Le capteur lui-même est le Samsung ISOCELL HP1, annoncé récemment par le géant coréen. Cela a quelques fonctionnalités intéressantes, avec le capteur 1 / 1,22in avalant la lumière et la résolution 200Mp utilisant le regroupement de pixels 16 en 1 pour améliorer les détails des prises de vue. La technologie de regroupement de pixels est appelée technologie Chameleon Cell et vous donne le choix d’utiliser des dispositions deux par deux, quatre par quatre ou plein pixel en fonction de la photo que vous prenez.

Samsung indique que le capteur utilise une taille de pixel de 0,64 μm et dispose d’une mise au point automatique Double Super PD pour capturer des images rapidement. Motorola a décidé d’améliorer cela avec la stabilisation OIS pour que les choses restent agréables et fluides, que vous preniez des photos de jour ou de nuit. Il est associé à un objectif ultra large 50Mp 117 degrés et un téléobjectif 12Mp 2x à l’arrière, et un énorme appareil photo selfie 60Mp à l’avant.

Le téléphone prend en charge la vision complète des couleurs primaires du domaine RAW et la prise en charge native sur les trois objectifs à l’arrière, ainsi que la possibilité d’enregistrer des vidéos à un impressionnant 8K @ 30fps.

S’éloignant de l’optique, le Motorola Edge 30 Ultra arbore un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, qui le place confortablement en territoire phare. Cela est associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1 selon la variante que vous choisissez. Pour aider à garder les choses au frais lorsque vous augmentez les performances des jeux mobiles AAA, Motorola a inclus une chambre à vapeur et des blocs de cuivre pour aider à dissiper la chaleur.

Ce matériel est alimenté par une batterie de 4 500 mAh prenant en charge une charge rapide impressionnante de 125 W. Motorola affirme que la technologie de charge rapide peut fournir une charge de 50 % en seulement 7 minutes et une charge complète en seulement 19 minutes. Il existe également une charge rapide sans fil de 50 W pour ceux qui aiment le style de vie sans fil.

Pourquoi ne pas consulter nos guides des meilleurs téléphones et des meilleurs téléphones à venir en 2022 pour voir comment l’Edge 30 Ultra se compare à la concurrence phare.