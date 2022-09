Motorola Edge 30 Ultra passé en revue | Charge rapide 130

Nous avons parlé du Motorola Edge 30 Ultra il y a quelques semaines, mais il est de retour avec une vengeance après que Dom ait testé le téléphone et est surpris de découvrir qu’il pourrait être l’un de ses favoris de l’année jusqu’à présent.

Lancé aux côtés des Edge 30 Fusion et Neo moins chers, l’Ultra est un téléphone haut de gamme qui peut correspondre à presque tous les produits phares, tout en les réduisant tous sur le prix. Il peut être titré par une caméra arrière principale de 200Mp, mais pour être honnête, ce n’est même pas le vrai tirage au sort : il s’agit simplement d’un téléphone phare bien équilibré et élégant avec quelques défauts à un excellent prix.

C’est particulièrement vrai lorsque nous voyons sa dernière concurrence, car Huawei lance le Mate 50 Pro en Europe — mais pas le Mate 50 ordinaire. Comme la plupart des téléphones Huawei, le matériel ici semble excellent, et la caméra à ouverture variable en particulier a notre attention. Mais est-ce que 1 399 € est tout simplement trop pour un téléphone 4G sans services Google ?

Enfin, le marché du cloud gaming se réchauffe enfin, alors que Logitech a dévoilé son combiné G Cloud, suivi quelques jours plus tard par le premier teaser officiel du Razer Edge 5G – presque certain d’être alimenté par la puce Snapdragon G3x Gen 1 de Qualcomm, comme vu dans le kit de développement Razer présenté l’année dernière. En quoi ces deux combinés diffèrent-ils, et le Switch et le Steam Deck devraient-ils s’inquiéter ?

