Motorola Edge 30 Ultra et Edge 30 Fusion mis en vente en Inde

Les Motorola Edge 30 Ultra et Edge 30 Fusion introduits en Inde la semaine dernière sont désormais disponibles à l’achat dans le pays via Flipkart et les principaux magasins de détail.

L’Edge 30 Ultra est disponible dans les couleurs Interstellar Black et Starlight White avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 59 999 INR (745 $ / 760 €). Cependant, il est vendu à 54 999 INR (685 $/695 €) dans le cadre de l’offre de lancement. Motorola a promis d’apporter bientôt le modèle 12 Go/256 Go en Inde, mais nous n’avons pas ses détails sur les prix et la disponibilité.









Motorola Edge 30 Ultra

L’Edge 30 Fusion n’est également disponible que dans une configuration unique de 8 Go/128 Go en Inde, au prix de 42 999 INR (535 $/545 €). Vous pouvez l’acheter pour 39 999 INR (495 $ / 505 €), dans le cadre de l’offre de lancement. Il a deux options de couleur – Cosmic Grey et Solar Gold.









Motorola Edge 30 Fusion

Le Motorola Edge 30 Ultra est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et exécute Android 12 prêt à l’emploi. Il arbore un écran pOLED FullHD + 6,67 “144 Hz avec un trou de perforation pour la caméra selfie 60MP. La caméra principale à l’arrière utilise un capteur 200MP. Il est rejoint par un téléobjectif ultra large 50MP et 12MP. L’ensemble de l’ensemble est alimenté par une batterie de 4 610 mAh avec une charge filaire de 125 W et une charge sans fil de 50 W. Le smartphone prend également en charge la charge sans fil inversée de 10 W.

Le Motorola Edge 30 Fusion, d’autre part, a la puce Snapdragon 888+ à la barre et dispose d’un pOLED de 6,55 “144 Hz. Le smartphone démarre Android 12 et arbore une configuration à trois caméras à l’arrière comprenant 50MP primaire, 13MP ultra large et Unités de profondeur 2MP.Pour les selfies et les appels vidéo, vous obtenez un appareil photo 32MP à l’avant.L’Edge 30 Fusion est maintenu opérationnel par une batterie de 4 400 mAh prenant en charge une charge filaire de 68W.

Vous pouvez lire notre revue Edge 30 Ultra ici et la revue Edge 30 Fusion ici avant de prendre la décision d’achat.

