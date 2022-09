Hier, Motorola a dévoilé sa gamme Edge 30 remaniée composée des Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion et Edge 30 Neo. Maintenant, Motorola India a confirmé que les modèles phares Ultra et Midrange Fusion arriveront en Inde le mardi 13 septembre.







Affiche Moto Edge 30 Ultra et Edge 30 Fusion

Les deux téléphones seront proposés via Flipkart et les principaux détaillants partenaires. On ne sait pas si le Motorola Edge 30 Neo rejoindra les deux autres modèles en Inde.

