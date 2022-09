Motorola Edge 30 Ultra est là : caméra 200MP, chipset SD 8+ Gen 1, charge 125W

La série Motorola Edge 30 est officielle avec le produit phare Edge 30 Ultra en vente en Europe (ce téléphone est basé sur le Moto X30 Pro sorti en Chine le mois dernier). L’Edge 30 Fusion et l’Edge 30 Neo le rejoignent, mais nous les couvrirons dans un article séparé.

L’Edge 30 Ultra est le summum des smartphones Motorola. Il apporte l’appareil photo le plus mégapixel au monde – le 200MP ISOCELL HP1 – un capteur 1/1,22″ qui effectue un regroupement de pixels 16 en 1 pour des images finales résultantes de 12,5MP avec un pas de pixel combiné de 2,56µm. Le capteur peut également produire des images fixes de 50 MP avec des pixels individuels de 1,28 μm, et même la résolution complète de 200 MP avec des pixels de 0,64 μm. L’objectif à l’avant a un OIS et une ouverture de f/1.95.

Les deux autres caméras arrière sont un ultra large 50MP et un téléobjectif Sony IMX663 12MP qui offre un zoom optique 2x. La caméra selfie est l’unité OmniVision OV60a 60MP.

Passons à l’écran – il s’agit d’un pOLED FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 1250 nits.

Le Motorola Edge 30 Ultra est équipé de la dernière puce Snapdragon 8+ Gen 1 5G avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5. Le stockage est jusqu’à 512 Go.

Il y a une batterie de 4 610 mAh, qui peut prendre une charge sans fil de 50 W ou une énorme charge filaire TurboPower de 125 W. Motorola dit que vous pouvez obtenir 12 heures d’utilisation en seulement 7 minutes sur le câble.

Le Motorola Edge 30 Ultra est en vente à partir d’aujourd’hui en Interstellar Black et Starlight White, à partir de 900 € pour la version de stockage de base de 128 Go.













Motorola Edge 30 Ultra en noir interstellaire et blanc étoilé