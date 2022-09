Motorola Edge 30 Fusion arrive avec un écran OLED 144Hz, Edge 30 Neo rejoint

La série Motorola Edge 30 a accueilli trois nouveaux membres aujourd’hui. Nous avons déjà couvert l’Ultra ici, regardons maintenant le Motorola et l’Edge 30 Fusion et l’Edge 30 Neo maintenant.

Motorola Edge 30 Fusion

Le Motorola Edge 30 Fusion a une version unique Neptune Blue avec une finition arrière en cuir végétalien. Il existe trois autres coloris, bien que ceux-ci comportent des panneaux de verre traditionnels à l’arrière.

Motorola Edge 30 Fusion avec un dos en cuir végétalien en bleu Neptune

À l’avant, il dispose d’un FHD + P-OLED de 6,55 pouces avec le même taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz que l’Edge 30 Ultra.

Le Fusion est alimenté par un chipset Snapdragon 888+ 5G avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1.

À l’arrière, le Motorola Edge 30 Fusion dispose d’un jeu de tir large de 50MP 1/1,55″, d’un appareil photo ultra large de 13MP et d’un capteur de profondeur de 2MP. À l’avant, il y a une caméra selfie de 32MP 1/2,8″.

Le Motorola Edge 30 Fusion dispose d’une batterie de 4 400 mAh avec prise en charge d’une charge de 68 W et d’un 50 % annoncé en seulement 10 minutes.

Le Motorola Edge 30 Fusion est en vente à partir d’aujourd’hui, au prix de 600 €. Il est disponible en Cosmic Grey, Aurora White, Solar Gold et Neptune Blue, qui est l’option Vegan Leather.













Motorola Edge 30 Fusion en bleu Neptune, gris cosmique, or solaire et blanc aurore

Motorola Edge 30 Neo

Le dernier téléphone du dévoilement mondial est le Motorola Edge 30 Neo. Il penche plus vers l’esthétique et se fait en collaboration avec Pantone. Il est disponible en Aqua Foam, Black Onyx, Ice Palace et Pantone’s Color of the Year 2022 – Very Peri – une variante violette.

Le Motorola Edge 30 Neo dispose d’un écran pOLED de 6,28 pouces à 120 Hz, d’un chipset Snapdragon 695 5G et d’une batterie de 4 020 mAh avec une charge de 68 W.

L’Edge 30 Neo dispose d’un appareil photo 64MP avec OIS, et il est couplé à une unité ultra large 13MP. À l’avant, il y a une caméra selfie de 32 mégapixels.

Le Motorola Edge 30 Neo sera disponible dans les prochains jours, à partir de 370 € dans les couleurs Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx et Ice Palace.