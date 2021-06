Motorola Edge 2nd-Gen Specs Sound Just… Bien

L’année dernière, Motorola a présenté l’Edge, une option relativement peu coûteuse pour les fans de l’expérience smartphone Lenovo-Motorola. Nous découvrons maintenant l’Edge de deuxième génération, grâce à une fuite de @evleaks.

Comme détaillé, l’itération du nouveau Motorola Edge arrivera aux États-Unis avec un écran FHD de 6,78 pouces avec découpe de caméra et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 90 Hz l’année dernière), un processeur Snapdragon 778G, une base de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ( Option de RAM de 8 Go disponible), configuration de la triple caméra arrière, batterie de 5 000 mAh et Android 11.

Fait intéressant, un haut-parleur mono est spécifiquement répertorié, ce qui signifie que nous ne devrions pas nous attendre à une configuration de haut-parleur stéréo. Huer. Pour les spécifications, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire, mais s’il est proposé à un prix raisonnable, cela ne ressemble pas à un mauvais package.

Quant à la compatibilité réseau, ce téléphone se dirigera probablement vers Verizon et son réseau 5G.

Pensées?

// @evleaks