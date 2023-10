Motorola Edge (2023) annoncé : SoC Dimensity 7030, écran 144 Hz et appareil photo 50MP

Motorola a dévoilé le Edge+ (2023) en mai, qui est désormais rejoint par le Edge (2023) apparu il y a plus d’un mois.

Le Motorola Edge (2023) est alimenté par le SoC Dimensity 7030 et est livré dans une seule configuration de 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. Le smartphone démarre Android 13, mais on ne sait pas combien d’années de mises à jour logicielles il recevra.

Le Motorola Edge (2023) est construit autour d’un écran pOLED de 6,6″ 144 Hz prenant en charge les couleurs 10 bits et HDR10+. Le panneau a un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz et une luminosité maximale de 1 200 nits. Il y a également un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour les données biométriques. authentification et un trou centré pour la caméra selfie 32MP.

Le cadre du Motorola Edge (2023) est en aluminium sablé, tandis que la coque arrière est en cuir végétalien souple. Il arbore un flash et deux caméras – 50MP primaire (avec OIS) et 13MP ultra-large (120° FOV). Vous pouvez prendre des photos macro avec ce dernier grâce à la fonction Macro Vision.

Le Motorola Edge (2023) est alimenté par une batterie de 4 400 mAh avec une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W. Le reste des points forts du smartphone incluent des haut-parleurs stéréo avec réglage Dolby Atmos, NFC, indice IP68 et USB-C.

Le Motorola Edge (2023) est proposé dans une seule couleur Eclipse Black et est au prix de 599,99 $ aux États-Unis. Mais pour une durée limitée, il est disponible au prix réduit de 499,99 $ via le site officiel de Motorola. Site Web américain.

Si vous habitez au Canada, le Motorola Edge (2023) vous coûtera 849,99 CAD, mais il est actuellement disponible au prix de 699,99 CAD via le site Web de Motorola. Site Web canadien.

Source