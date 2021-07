Motorola Edge 20, Edge 20 Pro apparaissent sur TENAA, confirmez les spécifications clés

Deux smartphones Motorola viennent d’être certifiés par TENAA, XT2143-1 et XT2153-1, et ils semblent être les appareils Edge 20 et Edge 20 Pro, car ils correspondent aux spécifications précédemment divulguées.

La variante vanille a en effet un processeur 2,4 GHz, qui est la fréquence des cœurs principaux du Snapdragon 778G, tandis que l’option Pro est répertoriée avec un objectif périscope et un processeur 3,2 GHz, ce qui correspond au Snapdragon 870.









Motorola Edge 20

Le Motorola Edge 20 arrivera en Chine avec trois RAM et trois options de stockage – 6/8/12 Go et 128/256/512 Go. Habituellement, TENAA répertorie également la résolution principale de la caméra, mais étonnamment cette fois ; il dit seulement « plus de 8MP ».

Au moins, les images révèlent que l’Edge 20 aura une configuration de caméra « feux de circulation » verticale avec trois grands objectifs. Le téléphone sur les photos est en bleu, mais il y a au moins cinq autres couleurs entrantes.











Motorola Edge 20 Pro

L’Edge 20 Pro sera le nouveau produit phare. La conception globale du téléphone est la même que celle de l’Edge 20, la principale différence étant l’objectif carré de la caméra périscope. Les options de mémoire sont les mêmes que celles de l’Edge 20, mais il n’y a encore aucune information sur les caméras.

Les deux téléphones auront des écrans OLED et un bouton Google Assistant dédié ; Cependant, les utilisateurs chinois pourront probablement le reprogrammer pour des applications spécifiques ou activer le NFC pour les paiements sans espèces via la propre interface utilisateur MY de Motorola.

Source 1 • Source 2 (tous deux en chinois) | Via 1 • Via 2