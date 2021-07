Motorola Edge 20 apparaît dans les rendus avec affichage perforé et triple caméra

Motorola travaille sur la gamme Edge 20, qui comprendrait les Edge 20, Edge 20 Pro et Edge 20 Lite. Les deux premiers ont été repérés sur le site Web de TENAA plus tôt ce mois-ci avec leurs photos et quelques spécifications. Et aujourd’hui, les rendus de la variante mondiale du Motorola Edge 20 ont fait surface, nous donnant notre meilleur aperçu du smartphone à ce jour.

Le Motorola Edge 20 international est construit autour d’un écran de 6,7 pouces entouré de bords minces sur les côtés gauche et droit et d’un menton, qui, selon la source, pourrait être plus grand qu’il n’y paraît dans les rendus.

L’écran a une résolution FullHD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un trou de perforation qui abriterait un tireur selfie de 32 MP. À l’arrière, nous avons une configuration à triple caméra composée d’unités 108MP, 16MP et 8MP. Des fuites précédentes affirmaient que l’unité 16MP utiliserait un objectif ultra-large, tandis que l’appareil photo 8MP utiliserait un téléobjectif et un zoom 3x.

L’Edge 20 a la bascule du volume sur le cadre du côté droit rejoint par le bouton d’alimentation, qui sert également de lecteur d’empreintes digitales.







Motorola Edge 20

Au bas de l’Edge 20 se trouve un port USB-C flanqué d’un haut-parleur, d’un microphone et d’un emplacement pour carte SIM, le haut abritant le micro secondaire. Le smartphone n’a pas de prise casque 3,5 mm, vous devrez donc vous fier à des écouteurs sans fil si vous souhaitez écouter de la musique lors de la charge du smartphone.

Le Motorola Edge 20 aura le SoC Snapdragon 778G à la barre avec 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Il fait 8,9 mm d’épaisseur (11,6 mm avec la bosse de l’appareil photo) et l’ensemble de l’ensemble sera alimenté par une batterie de 4 000 mAh.

La source