Motorola Edge 20, 20 Pro, 20 Lite annoncés

Un trio de nouveaux téléphones Motorola a été annoncé avec les Edge 20 Pro, Edge 20 et Edge 20 Lite. Le modèle Pro apporte une fiche technique phare avec son écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz, une caméra principale 108 et un module périscope 8MP avec zoom optique 5x. L’Edge 20 abrite le même panneau OLED 144Hz et le même tireur principal 108MP, mais remplace le périscope par un module téléobjectif 8MP avec zoom optique 3x. Edge 20 Lite revient à une caméra principale OLED 90 Hz de 6,7 pouces et 108 MP.

Edge 20 Pro apporte un chipset Snapdragon 870 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage tandis que le Edge 20 obtient Snapdragon 778G avec 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Edge 20 Lite se retrouve avec un Dimensity 720 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les Edge 20 et 20 Pro partagent une caméra ultra-large de 16MP aux côtés du capteur principal Samsung ISOCELL HM2 de 108MP, tandis que l’Edge 20 Lite reçoit un vivaneau ultra-large de 8MP et un assistant de profondeur de 2MP.





Motorola Edge 20 Pro

En termes de capacité de batterie, le modèle Lite est le leader du pack avec sa cellule de 5 000 mAh et sa charge de 30 W. L’Edge 20 Pro obtient une cellule de 4 500 mAh tandis que le modèle vanille se retrouve avec une cellule de 4 000 mAh et les deux sont également livrés avec des vitesses de charge de 30 W.





Motorola Edge 20

L’avant du logiciel est couvert par My UX au-dessus d’Android 11 et les trois téléphones prennent en charge l’interface Ready For PC qui apporte un aspect traditionnel de bureau lorsqu’il est connecté à un écran externe.

Fait intéressant, Motorola n’apportera qu’une seule mise à jour de la version Android et seulement deux ans de support logiciel. Le raisonnement du côté de Moto est que la plupart des utilisateurs ne gardent pas leur téléphone plus de deux ans, bien que ce soit certainement une déclaration controversée et en retard par rapport aux autres marques de smartphones.





Motorola Edge 20 Lite

Le prix du Motorola Edge 20 Pro commence à 699,99 €/649,99 £. Edge 20 coûtera 499,99 €/429,99 £ tandis que Edge 20 Lite coûtera 349,99 €/299,99 £. Les trois téléphones seront disponibles plus tard en août et finiront par traverser l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie. Motorola n’a annoncé pour l’instant aucun projet d’importer les combinés aux États-Unis.