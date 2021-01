Motorola dévoile les nouveaux G Stylus, G Power et G Play

«Personne ne connaît le milieu de gamme – ou les consommateurs de niveau intermédiaire – comme Motorola», déclare la société en levant le voile sur trois nouveaux intermédiaires de la série G. Les trois peuvent être commandés aujourd’hui, bien que seul le Play soit prêt à être expédié, les deux autres arriveront la semaine prochaine.

Stylet Moto G (2021)

Le Moto G Stylus (2021) dispose d’un écran de 6,8 pouces 1080p – le plus grand d’une série G à ce jour. Et il est livré avec un stylet «push-pen», qui a un dessus cliquable qui vous aide à le sortir de sa gaine à l’intérieur du téléphone.

Un Snapdragon 678 a été utilisé pour exécuter Android 10 et le logiciel personnalisé spécifique au Stylus comme l’application Moto Note. Le stylet peut également être utilisé pour dessiner quelque chose ou pour mettre en évidence du texte et le copier rapidement dans une autre application.

Le téléphone n’a qu’une seule configuration de mémoire, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (avec un emplacement microSD pour ceux qui en ont besoin de plus). La batterie a une capacité de 4000 mAh et ne prend en charge que le 10W standard pour la charge.

L’appareil photo est similaire à l’Ace (également annoncé aujourd’hui) avec un capteur principal de 48MP (f / 1,7, 0,8 µm), plus un ultra-large 8MP (118 °), une macro 2MP et un capteur de profondeur supplémentaire de 2MP. La caméra selfie est un module 16MP avec prise en charge du binning de pixels. La caméra principale peut enregistrer des vidéos 4K 30 ips, les caméras ultra larges et selfie peuvent filmer des hyperlapses.









Motorola G Stylus (2021) en Aurora Black

La construction du téléphone est en plastique et il présente un design hydrofuge (pas de classification IP donnée). Le lecteur d’empreintes digitales se déplace sur le côté, la prise casque 3,5 mm reste en place.

Le Moto G Stylus peut être commandé aujourd’hui pour 300 $, mais notez que les premières unités commenceront à être expédiées le 13 janvier.

Moto G Power (2021)

Le Moto G Power (2021) opte pour un écran de batterie plus petit que le Stylus. Et pas de stylet, bien sûr. Celui-ci prétend durer 3 jours avec une seule charge de 5000 mAh, contre seulement 2 pour le Stylus.

Vous obtenez un chargeur 10W dans la boîte, mais le téléphone prend en charge 15W si vous avez le bon bloc d’alimentation. Il est également livré avec le chipset dompteur Snapdragon 662, associé à 3 Go ou 4 Go de RAM et à 32 Go ou 64 Go de stockage (avec un emplacement microSD gratuit prêt à être étendu).









Motorola G Power (2021)

L’écran descend à une résolution de 720p. Et bien que le téléphone conserve l’appareil photo principal de 48 MP, il est limité à une résolution de 1080p pour les vidéos. De plus, le module ultra-large a disparu, mais les deux 2MP restent à bord.

Le nouveau G Power peut être à vous pour 250 $, la livraison commence le 13 janvier.

Moto G Play (2021)

Le Moto G Play (2021) est le plus abordable des trois, au prix de 170 $ – des unités sont disponibles aujourd’hui si vous aimez ce que vous voyez. Et ce que vous voyez est un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 720p et Android 10, fonctionnant sur un chipset Snapdragon 460 avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage (plus un emplacement microSD).

Celui-ci reçoit également une batterie de 5000 mAh promettant 3 jours d’utilisation entre les charges (elle se recharge via USB-C à 10W). Les trois téléphones de la série G ont des prises 3,5 mm et ils manquent tous de NFC.









Motorola G Play (2021)

Le département caméra comprend une caméra principale 13MP (vidéo 1080p / 60fps), un capteur de profondeur 2MP et une caméra selfie 5MP. La caméra selfie est dans une encoche au lieu d’un trou de perforation comme les trois autres, soulignant que c’est l’option économique.