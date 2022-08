Motorola dévoile le prix du Moto Razr 2022 un jour avant le lancement

Motorola a publié de nombreux détails sur les prochains Moto Razr 2022 et Moto X30 Pro (et pas tellement sur le Moto S30 Pro, qui est également en route). Aujourd’hui, le directeur général de la division mobile de Lenovo en Chine a révélé le prix du Razr – 6 000 CNY (qui se convertit en 888 $/870 €/70 500 ₹). La société décrit ce prix comme le “sweet spot” pour les pliables.







Le Motorola Moto Razr 2022 coûtera 6 000 CNY

C’est le prix du modèle de base 8/128 Go, le téléphone sera également disponible en configurations 8/256 Go et 12/512 Go. Pour être clair, les téléphones ne sont pas encore officiellement officiels – la révélation réelle aura lieu demain à 14h00 (heure de Chine), les téléphones seront disponibles à la vente hors ligne et en ligne quelques heures plus tard à 20h00.

Un bref résumé sur le Moto Razr 2022 : c’est le premier pliable avec un écran 144 Hz (tous de 6,7 pouces), il a un écran de couverture plus grand de 2,7 pouces, la conception de la charnière ne laisse aucun espace lorsqu’il est fermé, le téléphone dispose d’un Snapdragon 8 + Jeu de puces Gen 1, un capteur principal 50MP 1/1,55″ avec OIS et un appareil photo ultra large 13MP.

Le Moto S30 Pro est toujours gardé secret, mais le GM a publié cette image teaser – pouvez-vous comprendre ce que signifient les chiffres ? Le “1,55” fait très probablement référence à un capteur 1/1,55″, identique au Razr. Le reste demandera quelques suppositions, d’autant plus que certains chiffres sont masqués par un “x”.







Bande-annonce Moto S30 Pro

TENAA a déjà laissé entendre que le téléphone aura un écran de 6,55 pouces, ce qui explique le premier chiffre de la deuxième rangée. “7.xx” est probablement l’épaisseur en millimètres. “4.0” pourrait faire référence à la dernière version de My UX de Motorola, mais nous le saurons à coup sûr demain.

Quant au Moto X30 Pro – le premier téléphone avec un appareil photo 200MP – voici à quoi il ressemble en blanc. L’appareil photo est basé sur le capteur Samsung ISOCELL HP1 (1/1,22″), qui ressemble à ceci à l’extérieur d’un téléphone :









Moto X30 Pro • L’impressionnant capteur ISOCELL HP1 de 200 MP

Le téléphone sera capable de prendre des photos en pleine résolution de 200MP – ils prendront beaucoup de stockage, mais vous permettront de zoomer pour le plus grand plaisir de votre cœur :

Revenez demain pour les prix des Moto X30 Pro et S30 Pro.

Source 1 | Source 2 (en chinois)