Motorola dévoile le Moto G14 avec écran FHD+ et batterie de 5 000 mAh

Le Moto G13 est sorti plus tôt cette année avec un écran HD+ – pas idéal, mais les modèles G23 et même G53 plus chers avaient également un écran inférieur à 1080p. Vous deviez aller jusqu’au G73 si vous vouliez une résolution FHD+. Maintenant que nous avons planté le décor, découvrons le premier téléphone de la série Gx4, qui vient d’être dévoilé en Inde.













Motorola Moto G14

Le Motorola Moto G14 est construit autour d’un écran FHD+ de 6,5 pouces (20:9), ce qui est une mise à niveau assez importante. Et c’est un écran LCD IPS de bonne qualité pour démarrer, bien qu’il ne fonctionne qu’à 60 Hz (contre 90 Hz sur le G13, mais c’est un échange que nous sommes prêts à prendre).

Le reste du téléphone n’a pas beaucoup changé. Le G14 utilise un Unisoc T616, un chipset 12 nm avec 2x Cortex-A75 à 2,0 GHz et 6x A55 à 1,8 GHz, plus un Mali-G57 MP1. Ce n’est pas si différent de l’Helio G85, une autre puce de 12 nm avec les mêmes cœurs de processeur aux mêmes vitesses d’horloge, bien que le GPU Mali-G52 MC2 soit différent.

Le téléphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui promet jusqu’à 94 heures de lecture de musique ou jusqu’à 16 heures de vidéo. Il se recharge jusqu’à 15W (à l’aide du chargeur 20W fourni). C’est une mise à niveau par rapport au G13, même si elle est petite (l’ancien modèle culmine à 10 W, du moins la version vendue en Inde le fait).











Moto G14 : Jeu de puces Unisoc T616 • Mémoire 4/128 Go (extensible) • Batterie 5 000 mAh

Outre le port USB-C, il existe une prise casque 3,5 mm avec prise en charge de la radio FM. Alternativement, vous pouvez utiliser les haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos pour écouter de la musique.

Le divertissement hors ligne est également au rendez-vous puisque le triple emplacement pour carte peut contenir deux cartes SIM et une microSD (jusqu’à 1 To). Le téléphone est livré avec Android 13 prêt à l’emploi et il n’y a qu’une seule configuration – 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La configuration de la caméra est la même qu’auparavant avec une seule caméra à l’arrière (et un capteur de profondeur) avec un capteur Quad Pixel de 50MP (pixels natifs de 0,64 µm, 1,28 µm après binning). Il y a aussi une caméra selfie 8MP à l’avant (1,12µm), elle et la caméra arrière peuvent enregistrer une vidéo 1080p à 30fps.

Quelques autres éléments à mentionner sont la résistance à la poussière et à l’eau IP52 et le lecteur d’empreintes digitales latéral. De plus, le G14 est fabriqué en Inde. Vous avez le choix entre deux coloris : bleu ciel et gris acier. Deux autres versions, Pale Lilac et Butter Cream Vegan Leather, seront également bientôt disponibles.









Moto G14 en : bleu ciel • gris acier

Le Motorola Moto G14 est en pré-commande maintenant, vous pouvez le trouver sur Flipkart. Il sortira dans une semaine le 8 août. Le prix est fixé à 10 000 ₹, mais vous pouvez obtenir une réduction de 750 ₹ avec une carte de crédit ICICI.

Source | Via