Motorola a présenté sa compréhension de la façon dont les appareils doivent se recharger sans fil à distance, juste après que Xiaomi a introduit Mi Air Charge. La technologie de la filiale Lenovo permet de charger à une distance d’un mètre, à condition que rien ne s’interpose entre le chargeur et l’appareil.

Selon la vidéo officielle, deux téléphones Motorola Edge (probablement modifiés pour le test) sont placés en position debout respectivement à 80 cm et 100 cm du chargeur. Ils commencent immédiatement à remplir la batterie, mais une fois qu’une personne met la main sur le chargeur, le processus s’arrête.

Voici la vidéo:

Le chargeur s’appelle apparemment Motorola One Hyper et, bien que la technologie soit basée sur la norme Qi, la société a déclaré qu’elle était en réalité meilleure. Il pourrait y avoir sept téléphones, chargés simultanément, mais Motorola ne donne pas de chiffres réels tels que le taux de charge de l’appareil et si tous les téléphones peuvent avoir la même vitesse ou partager la capacité de charge.

Motorola a également affirmé que c’était «la bonne façon de charger sans fil» et, bien que cela puisse sembler une fouille pour Xiaomi, il est plus probable que la société souhaite que l’industrie aille de l’avant et que le téléphone soit constamment assis sur un chargeur.

Source (en chinois) | Via