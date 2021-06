Motorola Defy officiellement annoncé avec un indice IP68 et Gorilla Glass Victus

Plus tôt cette année, Motorola a annoncé un accord avec le fabricant de téléphones robustes basé au Royaume-Uni, Bullitt Group. Maintenant, Moto a dévoilé le premier téléphone du partenariat – le Motorola Defy (2021). Il s’agit du premier Defyphone depuis 2012 et il a un corps robuste avec des composants internes similaires au Moto G9 Play.







Motorola Defy (2021)

Tout commence avec l’écran HD+ de 6,5 pouces avec Corning Gorilla Glass Victus. Le panneau arbore une encoche en forme de goutte d’eau pour le tireur selfie 8MP. Le téléphone est doté d’un corps en plastique robuste certifié IP68 pour la protection contre l’eau et la poussière. Motorola assure également que le Defy peut fonctionner à des températures extérieures allant de -25°C à +55°C. Le nouveau Defy est également annoncé comme résistant aux chutes jusqu’à 1,8 m de hauteur tant qu’il atterrit sur le cadre latéral ou d’angle.

À l’arrière, nous obtenons un appareil photo principal de 48 MP qui est soutenu par deux modules de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Le Snapdragon 662 est assis à la barre, aidé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Vous obtenez également une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 20 W et Android 11 avec l’interface UX de Moto en plus.

Le Motorola Defy sera disponible la semaine prochaine sur les marchés européens et sud-américains pour l’équivalent de 325 €/390 $. D’autres détails sur les prix et la disponibilité n’ont pas été partagés à ce stade.

