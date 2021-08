Motorola Defy (2021) en révision

Dites bonjour au Motorola Defy (2021), un retour à une gamme de téléphones Moto de 2012.

Le nouveau Defy est construit par le fabricant de téléphones robustes basé au Royaume-Uni Bullitt Group et adhère à la norme MIL-SPEC 810H pour une résistance aux chutes améliorée, une température de fonctionnement plus large et la norme IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Motorola affirme que le Defy (2021) peut résister à une chute allant jusqu’à 1,8 mètre (si le téléphone atterrit sur le dos ou sur les côtés) et se sentira aussi bien à -25°C qu’à 55°C.

L’arrière a une surface en plastique texturé avec une sensation caoutchouteuse qui est facile à saisir.

Le Motorola Defy (2021) est livré avec un chargeur 20W, un câble USB, un outil SIM et un cordon élastique.

L’écran est recouvert de Gorilla Glass Victus.

La lanière a une boucle en métal et un anneau de boucle pour ajuster l’ouverture de la lanière. Nous sommes sûrs que le téléphone robuste et son accessoire de cordon attireront un certain type d’utilisateur.







Motorola Defy (2021) a un œillet de longe

Pour le reste du monde, le Motorola Defy (2021) est un téléphone à 325 € / 390 $ avec un écran LCD IPS de 6,5 pouces de résolution 720p, un chipset Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 5 000 mAh et un 48MP caméra principale.

Nous avons commencé notre test du Motorola Defy (2021) alors restez à l’écoute !