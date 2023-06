Motorola déclare que les propriétaires d’iPhone se tournent vers les téléphones pliables

De Samsung à Motorola et Google, à peu près tous les principaux fabricants de téléphones Android ont sorti un téléphone pliable. Mais il y a une grande valeur aberrante non Android : Apple. Et selon Motorola, cela incite certains utilisateurs d’iPhone à faire le changement.

Plus précisément, Motorola a vu 20 % des nouveaux utilisateurs de Razr provenir de produits Apple. Ce point de données date de 2021 après le lancement du Razr de la génération précédente.

« C’est certainement la famille pour laquelle le plus grand nombre d’utilisateurs d’iPhone se tournent vers nous », a déclaré Allison Yi, responsable des opérations produits de Motorola en Amérique du Nord, à CNET avant le lancement de Razr Plus de la société.

Les téléphones pliables représentent toujours une partie du marché mondial des smartphones, mais la catégorie se développe rapidement alors que les géants de la technologie recherchent la prochaine évolution majeure du téléphone mobile. Cabinet d’études de marché Société internationale de données estime que les expéditions mondiales de pliables augmenteront de plus de 50% en 2023 par rapport à 2022. La gamme Razr de Motorola fait face à la plus grande concurrence de Samsung Galaxy Z Flip série, bien que Samsung n’ait pas ventilé ses chiffres de vente pour spécifier son pourcentage de conversions d’iPhone.

Cette année s’annonce comme un moment charnière pour les pliables avec l’arrivée de nouveaux arrivants, dont Google et OnePlus, donnant à Motorola et à d’autres premiers entrants comme Samsung plus de concurrence. Apple, cependant, est toujours visiblement absent de la course aux téléphones pliables, et cela ne devrait pas changer de si tôt.

Apple n’a pas lancé d’iPhone pliable et n’a pas non plus annoncé son intention de le faire. Mais ces rendus de YouTuber ConceptsiPhone imaginent à quoi pourrait ressembler un iPhone pliable. ConceptsiPhone

Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities connu pour ses prédictions sur les produits Apple, tweeté en avril 2022 qu’il ne s’attend pas à ce qu’Apple sorte son premier gadget pliable avant 2025. Une étude de Recherche de contrepoint suggère qu’il existe certainement une demande pour un iPhone pliable, du moins aux États-Unis. Parmi les personnes interrogées, 39 % ont désigné Apple comme leur marque préférée pour un téléphone pliable, tandis que 46 % ont nommé Samsung, l’un des acteurs les plus anciens et les plus dominants dans le domaine des téléphones pliables. Seulement 6 % ont répondu Motorola.

Les nouveaux Razr Plus et 2023 Razr sont les dernières tentatives de la société pour changer cela. Le Razr Plus à 1 000 $, annoncé jeudi et lancé le 23 juin, dispose d’un écran de couverture géant sur lequel la société parie qu’il se démarquera de ses rivaux comme le Galaxy Z Flip 4. Motorola lance également une version moins chère du Razr plus tard cette année. pour un prix non divulgué qui sera moins cher que le modèle Plus.

Mais qu’il s’agisse de la concurrence de Samsung ou éventuellement de l’iPhone Flip dont on parle depuis longtemps, Motorola n’est pas obsédé par ses rivaux.

« Il ne s’agit pas de ce que font nos concurrents », a déclaré Yi. « Il s’agit davantage de ce que sont les besoins des consommateurs, de ce qu’ils veulent, plutôt que de vraiment se concentrer sur la concurrence. »

Le Motorola Razr Plus John Kim/Crumpe

Alors que les débutants comme Google commencent tout juste à se lancer dans les téléphones pliables en 2023, des entreprises comme Motorola et Samsung réfléchissent déjà à ce qui pourrait être le prochain. Plus tôt cette année, les deux sociétés ont présenté des appareils conceptuels avec des écrans enroulables ou coulissants qui peuvent s’étendre au besoin plus tôt. La prise de Motorola implique un appareil de la taille d’un smartphone qui peut se dérouler pour étendre son affichage en appuyant sur un bouton. C’est encore un concept, et Motorola n’a pas dit quand ni si ce téléphone enroulable deviendra un véritable produit.

Mais Jeff Snow, chef de produit de Motorola pour les appareils haut de gamme et phares, a déclaré qu’il pourrait éventuellement le voir devenir une « ramification » du Razr que nous connaissons aujourd’hui. Alors que le Razr et le concept enroulable visent à rendre les téléphones plus portables, ils exécutent cet objectif par différents moyens. La forme à clapet du Razr lui permet de se replier, de fonctionner comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est ouvert ou de servir de quelque chose entre les deux lorsqu’il est ouvert à mi-chemin. Le concept enroulable change de forme d’une manière différente en élargissant et en contractant son écran.

« C’est un peu une expérience différente », a déclaré Snow. « Mais nous le voyons devenir une partie de la même catégorie. »

Le concept de téléphone enroulable de Motorola Andrew Lanxon/Crumpe

Motorola évalue également des pliables plus grands de style livre comme le Galaxy Z Fold, bien que Yi ait déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les futurs produits. Snow a également déclaré que ce facteur de forme avait « du mérite », mais que l’entreprise devrait s’assurer qu’elle ne compromet pas l’expérience téléphonique habituelle tout en améliorant la productivité et la consommation de contenu.

« Cet espace est en train de décoller », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose auquel nous ferons attention. »

Pour l’instant, le Razr Plus est la plus grande tentative de Motorola pour se démarquer sur un marché encombré, d’autant plus que Samsung et Apple continuent de dominer le marché mondial des smartphones. La combinaison de l’amélioration de la technologie et d’une sensibilisation plus large aux pliables fait que le moment est venu pour un nouveau Razr, selon Yi.

« Parfois, vous voyez que la technologie est prête, mais le marché n’est pas prêt à l’accepter », a-t-elle déclaré. « Et les consommateurs ne sont pas disposés à s’adapter ou à adopter. Mais dans ce cas, nous pensons vraiment que c’est le bon moment. »