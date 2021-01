Quelques heures seulement après que Qualcomm a annoncé le chipset Snapdragon 870, Motorola a confirmé que son Moto Edge S sera présenté en première avec la nouvelle puce le 26 janvier.

Motorola avait déjà taquiné le nouveau smartphone sur Weibo et nous a donné des indices sur le nouveau chipset.

Le Snapdragon 870 a la vitesse de fermeture la plus rapide de tous les chipsets du moment avec le Kryo 585 (un Cortex-A77 retravaillé), fonctionnant jusqu’à 3,2 GHz. Le chipset est construit sur le processus 7 nm de TSMC et dispose de 8 cœurs – le Cortex-A77 ultra-rapide susmentionné, trois Cortex-A77 fonctionnant à une vitesse inférieure et 4 Cortex-A55 pour l’efficacité.

Le Motorola Edge S devrait avoir un écran FHD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement impair de 105 Hz et une caméra principale de 64 MP. Nous nous attendons à ce que l’Edge S apporte des spécifications similaires au Motorola Edge +, qui dispose d’une batterie de 5000 mAh, d’un écran OLED, probablement très incurvé, et d’une triple caméra (0,5x-1x-3x).

