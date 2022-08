Motorola confirme la nouvelle date du 11 août pour l’annonce de Razr 2022, X30 Pro et S30 Pro

La filiale chinoise de Motorola vient de confirmer qu’elle annoncera le Moto Razr 2022 aux côtés des téléphones Moto X30 Pro et S30 Pro le 11 août à 20 heures, heure locale. Le directeur général de Lenovo China Mobile, Chen Jin, a confirmé la nouvelle via son profil personnel Weibo.









Affiches de l’événement Motorola du 11 août

En plus de la confirmation de l’événement de lancement, le pronostiqueur Digital Chat Station a partagé plusieurs images détaillées du Moto S30 Pro et du prochain Lenovo Y70. Le Moto S30 Pro est présenté dans ses couleurs noir et bleu qui présentent une texture semblable à du cuir. Il devrait faire ses débuts avec un AMOLED incurvé de 6,55 pouces, un chipset Snapdragon 888+ et une caméra principale de 50 MP.











Images du Motorola S30 Pro

Lenovo Y70 (nom de code Halo) sera un produit phare Snapdragon 8+ Gen 1 avec un AMOLED de 6,67 pouces, une caméra principale de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 68 W. Il sera disponible dans les coloris noir, blanc et rouge. Lenovo a déjà confirmé le lancement du Y70 le 13 août.











Images Lenovo Y70

Source 1 | Source 2 (les deux en chinois)