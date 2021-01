Le prochain smartphone à petit budget de Motorola, le Motorola Capri Plus, est apparemment apparu sur le site Web Geekbench qui répertorie certaines de ses principales spécifications. Selon la liste, le smartphone avec le numéro de modèle Lenovo XT2129-3 (une variante présumée de Motorola Capri Plus) contient 4 Go de RAM et Android 11 hors de la boîte. De plus, il contient un processeur Qualcomm octa-core, bien que son nom reste flou. Cependant, selon un tweet du pronostiqueur Abhishek Yadav, le smartphone pourrait être livré avec le SoC Snapdragon 662 sous le capot.

La liste Geekbench met en évidence que le Motorola Capri Plus a atteint un score monocœur de 306 et un score multicœur de 1258 lors des tests de base du processeur. Un rapport distinct de DealsNTech citant une certification pour sa batterie et son adaptateur par le japonais TUV Rheinland, affirme que le smartphone contient une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 20 W. Les détails du site de certification sont en ligne avec un ancien rapport TechnikNews, publié au début du mois. Certains rapports suggèrent également que le téléphone pourrait également être lancé sous le nom de Motorola Capri 21.

Pendant ce temps, Motorola, propriété de Lenovo, travaillerait sur une version régulière du smartphone, surnommée Motorola Capri. Le téléphone peut être livré avec les numéros de modèle XT2127-1 et XT2127-2 qui auraient été repérés sur le site de certification FCC américain avec une batterie de 5000 mAh et une solution de charge de 10 W. On dit qu’il contient (via TechnikNews) un écran HD +, un SoC Snapdragon 439, une configuration à quatre caméras, 4 Go de RAM et une variante de stockage intégré de 64 Go. Pour le moment, la société n’a pas encore annoncé le développement des deux smartphones. Les lecteurs sont invités à prendre les informations avec une pincée de sel.

Dans une autre nouvelle liée à Motorola, la société envisage de lancer un nouveau smartphone qui pourrait comporter le SoC Qualcomm Snapdragon 888. Notamment, des images d’un nouveau smartphone mystère Motorola ont fait surface en ligne, suggérant un écran incurvé à quatre voies et une caméra arrière quadruple. D’autres détails du smartphone restent flous.