Il y a environ deux semaines, nous avons rendu compte du prochain smartphone Capri de Motorola (numéros de modèle XT2127-1 / XT2127-2) qui est apparu sur plusieurs agences de certification. Nous avons maintenant plus d’informations sur son homologue plus puissant appelé Capri Plus et portant le numéro de modèle XT2129-3 tel qu’il apparaît dans une liste Geekbench. Les nouveaux téléphones de la série Capri devraient faire partie des alignements Moto E ou Moto G.

Le nouveau test de Geekbench révèle la marque Lenovo et des scores de 306 points dans le département monocœur et de 1 258 points sur le test multicœur. Il semble que l’appareil soit alimenté par le chipset Snapdragon 662 et 4 Go de RAM lors du démarrage d’Android 11. Publication allemande Actualités Technick rapporte que le Capri Plus arrivera avec un écran 90Hz avec une résolution HD + et une encoche en forme de goutte d’eau, des variantes de mémoire 4/64 Go et 4/128 Go et une caméra principale de 64MP. Il devrait également contenir un capteur ultra-large de 13 MP et un assistant de profondeur de 2 MP autour du dos.





Tableau de bord Motorola Capri Plus Geekbench

Le Capri vanille devrait offrir un écran 60Hz de résolution HD + et sera probablement alimenté par le chipset Snapdragon 460. Il devrait être livré dans une seule version 4/64 Go avec une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 19 W. Nous nous attendons à une configuration à quatre caméras ici aussi, mais avec un tireur principal de 48MP à côté d’un objectif ultra-large 8MP et deux capteurs 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.

Dans les nouvelles semi-liées, le dispositif Motorola attendu depuis longtemps portant le nom de code Nio et supposé contenir le chipset Snapdragon 865 et un écran de 6,5 pouces à 105 Hz a également été repéré dans une liste Geekbench.





Tableau de bord Motorola Nio Geekbench

L’appareil portant le numéro de modèle XT2125-4 a réussi une performance respectable de 958 points dans le test monocœur et de 2969 points sur le thread multicœur. Il a été aidé par 8 Go de RAM et fonctionne sous Android 11. Le Motorola Nio devrait être dévoilé au premier trimestre de 2021.

