Motorola est-il enfin au bord du succès des téléphones phares avec les nouveaux ajouts à la gamme Edge 30 ? Et iOS 16 est-il l’énorme mise à jour promise ?

Tout d’abord sur Fast Charge cette semaine, nous parlons des nouveaux téléphones Motorola Edge 30, lancés la semaine dernière. C’est le titre du Edge 30 Ultra, un produit phare qui chante et danse avec un appareil photo 200Mp, une charge ultra-rapide et Snapdragon 8+ Gen 1, le tout pour un prix étonnamment abordable. Les Edge 30 Fusion et Neo nous ont un peu séduits aussi, une paire de mid-rangers capables avec un design étonnamment élégant. Après des années dans le désert, Motorola est-il enfin de retour ?

Pendant ce temps, iOS 16 est officiellement sorti – et pendant que nous attendons toujours nos nouveaux iPhones, Henry et Lewis ont été occupés à tester le nouveau logiciel sur du matériel existant. Donc, si vous êtes propriétaire d’un iPhone, devriez-vous effectuer une mise à niveau ? Et les utilisateurs d’Android devraient-ils avoir l’impression de passer à côté ?

Enfin, Lewis a testé le Vivo V25 Pro et a préparé son avis juste à temps pour le lancement de son petit frère en Inde. Écoutez ce qu’il pense du milieu de gamme changeant de couleur de Vivo, et quelle est la seule chose qui retient encore Vivo.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission dans le lecteur YouTube ci-dessus. Alternativement, si vous préférez écouter plutôt que regarder, abonnez-vous à Fast Charge sur Spotify ou Apple Podcasts.

Si vous avez des idées ou des opinions sur la programmation d’aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires YouTube ou via Twitter – nous serions ravis d’en discuter dans l’émission.

