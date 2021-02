Un nouveau smartphone Motorola a fait surface et porte à nouveau le nom de modèle d’une ville méditerranéenne. Après le Motorola Ibiza et le Motorola Capri, dites bonjour au Motorola Athena (également connu sous le nom de Motorola Defy).

Le téléphone est apparu sur la console Google Play et Geekbench avec un chipset Snapdragon 662 et 4 Go de RAM, suggérant qu'il s'agirait d'un autre combiné abordable.







Motorola Athena / Defy

Grâce à la console Google Play, nous savons que le nouveau téléphone aura un écran HD + avec une goutte d’eau pour la caméra selfie (à moins qu’il ne s’agisse d’un espace réservé puisque le Moto G9 a le même rendu avant).

Il a également révélé que le système d’exploitation serait Android 10, ce qui a été confirmé par Geekbench où le téléphone a été testé sous le nom déroutant Bullitt Motorola Defy. Les scores de la référence sont en ligne avec ceux de tout autre appareil alimenté par Snapdragon 662, il ne reste donc plus qu’à Motorola de lancer le nouveau téléphone sous la branche populaire de Moto G.

