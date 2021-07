Motorola apportera les téléphones Edge 20 le 5 août

Le Moto Edge 20 et le Moto Edge 20 Pro sont apparus sur TENAA, révélant qu’un lancement est imminent et que la société a enfin révélé la date de lancement – le 5 août. Bien qu’elle ne mentionne pas les téléphones par leur nom, l’affiche suggère un bon téléphone avec appareil photo, et c’est ce qu’apporte la série Edge 20.

Affiche de Motorola sur Weibo

Une autre confirmation est le fait que les deux téléphones sont apparus sur d’autres plates-formes – le XT2143-1, censé être Edge 20, a frappé Geekbench, tandis que le XT2153-1 Pro est apparu sur le site Web thaïlandais NTBC.

Le Moto Edge 20 a été comparé à une carte mère « berlin », qui est le nom de code du chipset Snapdragon 778G. Il aura une option de 8 Go de RAM et fonctionnera sous Android 11. L’Edge 20 Pro, en revanche, n’a pas de spécifications répertoriées au NTBC, mais au moins nous avons une confirmation sur le nom, ainsi que sur ses capacités 5G.







Moto Edge 20 sur Geekbench • Edge 20 Pro sur NTBC

La gamme Edge 20 devrait inclure trois téléphones – Lite, vanilla et Pro. Cependant, l’Edge 20 obtiendrait une version différente en Amérique du Nord avec une fiche technique complètement différente, correspondant à la gamme totale de 4 appareils.

La source (en chinois) | Via 1 • Via 2