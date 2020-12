Motorola a annoncé sa liste de smartphones qui recevront la mise à jour Android 11. La liste comprend 23 smartphones qui recevront la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation dans les mois à venir. Motorola a annoncé la liste dans un article de blog officiel. La société propose idéalement deux mises à niveau du système d’exploitation Android sur ses smartphones phares et une seule sur le reste des smartphones. La société n’a pas proposé les délais exacts pour savoir quand chacun de ces 23 smartphones recevra la mise à jour Android 11, mais devrait être réparti en 2021.

Les 23 smartphones qui seront mis à niveau vers Android 11 sont Moto Razr 5G, Moto Razr 2019, Motorola Edge, Motorola Edge +, Motorola One 5G, Motorola One Action, Motorola One Fusion, Motorola One Fusion +, Motorola One Hyper, Motorola One Vision, Moto G 5G, Moto G5G Plus, Moto G Fast, Moto G Power, Moto G Pro, Moto G Stylus, Moto G9, Moto G9 Play, Moto G9 Plus, Moto G9 Power, Moto G8, Moto G8 Power et Lenovo K12 Note. Motorola One Vision mentionné dans la liste fait partie du programme Android One et est donc éligible pour une deuxième mise à jour du système d’exploitation. Ce sera la deuxième et dernière mise à niveau du système d’exploitation du Moto Razr 2019, ce qui signifie que le smartphone n’ira pas au-delà d’Android 11.

Motorola, dans son blog, a également noté que le Motorola One Action aux États-Unis et au Canada ne recevra pas la mise à jour car ils ne faisaient pas partie du programme Android One. En outre, la société a déclaré que Motorola One Action a été lancé sur la plate-forme Android One uniquement en Amérique latine et en Europe, à l’exclusion de la Russie, a reçu des mises à niveau du système d’exploitation vers Android 10 et recevra Android 11.