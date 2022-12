Motorola annonce Moto G Play (2023) aux États-Unis

Nous sommes peut-être en décembre 2022, mais Motorola vise déjà 2023 et vient d’annoncer son Moto G Play 2023 pour le marché américain. Le téléphone est le successeur du Moto G Play de première génération à partir de 2021.

Le Moto G Play de deuxième génération propose un écran LCD IPS TFT de 6,5 pouces avec une résolution HD+ (720 x 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’arrière abrite un appareil photo principal de 16 MP. La fiche technique officielle de Motorola mentionne une ouverture f/1,22 pour le capteur principal, bien que ce soit un mouvement remarquable pour un milieu de gamme et nous sommes plus enclins à croire que la valeur réelle est f/2,2 à la place. Il y a une caméra macro 2MP ici ainsi qu’un module de profondeur 2MP.

Moto G Play (2023) comprend un chipset MediaTek Helio G37, 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage extensible via le slot microSD. Le téléphone démarre Android 12 et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W. Les autres caractéristiques notables incluent une prise casque 3,5 mm, un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et une conception hydrofuge IP52.

Motorola G Play (2023) est disponible dans une seule couleur Deep Indigo et se vend 170 $ aux États-Unis. Les ventes ouvertes commencent le 12 décembre via le site Web de Motorola, Amazon, BestBuy et tous les principaux opérateurs prépayés.

La source