Motorola annonce l’événement de lancement du 15 décembre, Moto X40 attendu

Motorola a annoncé aujourd’hui qu’il dévoilerait un nouveau produit le 15 décembre en Chine, et le teaser qu’il a partagé sur Weibo comprend deux smartphones – un avec un trou de perforation centré dans l’écran et un autre sans. Ce dernier pourrait être une version caméra intégrée. Motorola n’a pas explicitement révélé le nom du produit, mais comme l’Edge X30 a été dévoilé à peu près à la même époque l’année dernière, la marque appartenant à Lenovo pourrait dévoiler le Moto X40 mercredi prochain.

Motorola n’a encore rien divulgué sur le X40, mais on s’attend à ce qu’il ait le Snapdragon 8 Gen 2 à la barre depuis qu’il a été repéré sur AnTuTu avec le dernier silicium phare de Qualcomm.

Un smartphone Motorola portant le code de modèle XT2301-5 et supposé être le X40 a été répertorié sur TENAA avec ses images et ses spécifications, y compris un écran incurvé FullHD+ de 6,67″, 8 Go/12 Go/18 Go de RAM et 128 Go/256 Go/512 Go de stockage.

Le XT2301-5 arbore une configuration à trois caméras à l’arrière (50MP + 50MP + 12MP), dispose d’un scanner d’empreintes digitales à l’écran et contient une batterie d’une capacité nominale de 4 950 mAh. Bien qu’il existe une autre variante avec une capacité de cellule nominale de 4 450 mAh.











Motorola XT2301-5

Nous avons également entendu parler du Moto X40 Pro, qui est apparu dans les rendus divulgués la semaine dernière. Cependant, on ne sait pas s’il sera introduit avec le modèle vanille le 15 décembre.

Vous pouvez vous attendre à ce que Motorola révèle quelques détails sur son prochain produit avant l’événement du 15 décembre.

