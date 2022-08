Motorola annonce le X30 Pro avec appareil photo 200MP et S30 Pro

Motorola a organisé un grand événement en Chine plus tôt dans la journée où il a annoncé un trio de nouveaux téléphones. Razr 2022 est le dernier pliable de la marque et devrait attirer l’attention, tandis que les X30 Pro et S30 Pro proposent des conceptions plus conventionnelles avec des spécifications de premier ordre.

Motorola X30 Pro

Motorola X30 Pro est le premier téléphone sur le marché avec un appareil photo 200MP. Il contient l’ISOCELL HP1 de Samsung – un capteur 1/1,22″ avec ouverture f/1,95, OIS et binning de pixels 16 en 1. Le tireur 200MP peut regrouper ses pixels de 16 à 1 à 2,56 µm dans sa résolution par défaut de 12,5 MP. Il peut également produire des images fixes de 50 MP avec des pixels individuels de 1,28 μm ou même nativement à 200 MP avec des pixels de 0,64 μm. La caméra principale peut également capturer des vidéos jusqu’à 8K à 30 ips.









Motorola X30 Pro en noir et blanc

Le deuxième capteur de caméra à l’arrière est un module ultra large de 50MP tandis que la troisième découpe est réservée au téléobjectif Sony IMX663 de 12MP qui offre un zoom optique 2x. Il y a une caméra selfie 60MP logée dans une découpe perforée sur l’écran qui utilise le capteur OV60a d’Omnivision.

Motorola X30 Pro apporte un OLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le panneau peut produire jusqu’à 1 200 nits de luminosité maximale, il est également classé HDR10+ et dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré.

Comme pour tous les produits phares Android récents, le Moto X30 Pro est équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, ainsi que de 8/12 Go de RAM et de 128/256 ou 512 Go de stockage. Le côté logiciel est couvert par Android 12 avec MyUI 4.0 pas de top.

Le X30 Pro reçoit une batterie de 4 610 mAh avec prise en charge d’une charge rapide filaire de 125 W (0-100 % en 19 minutes) et d’une charge rapide sans fil de 50 W via un chargeur sans fil Motorola en option.

Le Motorola X30 Pro est disponible en noir et blanc et commence à 3 699 CNY (548 $) pour la version 8/128 Go et monte à 4 499 CNY (668 $) pour le modèle 12/512 Go. Les ventes ouvertes en Chine commencent aujourd’hui.

Motorola S30 Pro

Le Motorola S30 Pro est un téléphone équipé de Snapdragon 888+ avec un OLED incurvé de 6,55 pouces et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’appareil embarque une caméra principale de 50MP (Omnivision OV50A) avec OIS, un module ultra large de 13MP et un capteur de profondeur de 2MP. Il y a un tireur de selfie 32MP logé à l’intérieur d’une découpe de maintien de poinçon sur le devant.

Le S30 Pro démarre Android 12 avec MyUI 4.0 en haut et embarque une batterie de 4 400 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 68 W. Le téléphone est disponible en noir et bleu, ce dernier présentant une finition en similicuir.









Motorola S30 Pro en noir et bleu

Le prix commence à 1 999 CNY (326 $) pour le modèle d’entrée de gamme 8/128 Go et monte à 2 899 CNY (430 $) pour la version haut de gamme 12/512 Go. Les ventes ouvertes en Chine commencent aujourd’hui.