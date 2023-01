Motorola active Jio 5G sur dix téléphones en Inde

Motorola a annoncé aujourd’hui avoir activé la 5G de Jio sur ses dix appareils éligibles vendus dans le pays asiatique. Ceux-ci fonctionneront sur jusqu’à 13 bandes 5G sur le réseau Jio True 5G.

Les utilisateurs de Motorola 5G pourront utiliser le réseau autonome 5G de Jio qui est indépendant du LTE ; ils auront « le plus grand et le meilleur mélange de spectre 5G sur les bandes 700 MHz, 3 500 MHz et 26 GHz » et auront une connectivité sans faille grâce à des technologies comme 3CA (3 Carrier Aggregation) et 4X4 MIMO.

Tous les utilisateurs de Jio équipés de smartphones Motorola pourront utiliser Internet 5G chaque fois que le réseau Jio True 5G est présent. Un communiqué de presse conjoint a déclaré que tous les téléphones prennent en charge toutes les bandes 5G indiennes, quel que soit le niveau de prix.

Voici la liste des appareils Motorola 5G qui fonctionneront sur le réseau Jio True 5G :

Jio True 5G est disponible dans les grandes villes telles que Delhi, Mumbai, Kolkata, Varanasi, Chennai, Bengaluru et autres. La liste complète comprend plus de 60 villes, districts et régions, et le transporteur a promis que d’ici décembre 2023, il fournira la 5G “à chaque ville, chaque taluka, chaque tehsil” de l’Inde.

Il n’y a aucune information sur le moment où les appareils Motorola fonctionneront sur les réseaux 5G par d’autres opérateurs.