Motorola a-t-il perdu son avantage ? Vivre jusqu’à la légende

Mixed Signals est une nouvelle chronique régulière de Tech Advisor explorant l’état du smartphone aujourd’hui.

Motorola a maintenant 92 ans et tout au long de sa vie, l’entreprise a tout fait, d’aider à renvoyer la citation emblématique de Neil Armstrong « un petit pas… » sur Terre, à transformer le concept même d’un téléphone mobile en réalité.

L’entreprise est restée à l’avant-garde de la communication moderne et sa technologie s’est retrouvée entre les mains de millions de personnes dans le monde entier. Malgré des produits emblématiques qui changent l’industrie, comme le DynaTAC et le RAZR, la transition de Motorola vers l’ère des smartphones s’est avérée difficile, et avec laquelle il semble toujours avoir du mal.

Bien que les téléphones de l’entreprise fassent toujours partie de la conversation, il manque quelque chose dans les versions que nous voyons aujourd’hui, par rapport aux produits qui font tourner les têtes de leur catalogue arrière.

Motorola n’est pas seul dans cette lutte, bien sûr, c’est l’une des quelques marques de mobiles légendaires qui ont eu beaucoup plus de mal à innover et à rester pertinentes dans le paysage des smartphones modernes, et est sans doute l’une des rares dans ce camp à encore parvient à fonctionner comme sa propre entreprise (certes maintenant sous la propriété de Lenovo), tandis que d’autres noms patrimoniaux ont été réduits à un peu plus qu’un exercice de licence.

Le BlackBerry, par exemple, semble avoir une chance de refaire surface en 2021, mais le produit qu’OnwardMobility est sur le point de lancer sera probablement loin des mastodontes influents mis sur le marché par RIM à l’apogée de l’entreprise. Les combinés Nokia aussi, vivants, mais seulement de nom, avec le portefeuille de téléphones et de smartphones de HMD Global servant un objectif mais pas excitant ou impressionnant de la même manière que le 3310 « indestructible » ou la star du grand écran – le 8110 original – jamais fait.

Il est important de reconnaître que Motorola possède a eu des succès dans l’espace des smartphones ; être en avance sur le marché Android avec la gamme populaire Droid/Milestone, offrant une valeur incroyable avec sa famille Moto G et innovant avec la collection modulaire Moto Z. Mais au fil du temps, les générations suivantes de ces produits ont toutes été hors de prix et déjouées, notamment par la concurrence plus agressive de concurrents chinois comme Xiaomi, qui s’étendent sur la scène mondiale.

La nouvelle série Motorola Edge 20, annoncée, constitue la deuxième génération de ce qui pourrait être considéré comme le « retour » de l’entreprise dans l’espace téléphonique phare, mais suggère également qu’elle a du mal à suivre les attentes des utilisateurs.

Le Edge 20 Pro haut de gamme, par exemple, offrira sans aucun doute une expérience complète, arborant l’interface utilisateur Android caractéristique de Motorola, parsemée d’ajouts significatifs et présentant le tout premier vivaneau téléobjectif périscopique de l’entreprise sur l’un de ses téléphones. Cependant, l’équilibre prix/performances semble désaligné par rapport à la concurrence.

La société a été critiquée pour ne s’être initialement engagée qu’à une seule mise à jour du système d’exploitation Android sur les appareils Motorola Edge de l’année dernière (qui a dépassé à peine 1 000 $ US) et pendant un bref instant, il a semblé que l’histoire était sur le point de se répéter avec cela. le trio d’appareils Edge 20 de l’année ; la société s’est toutefois rapidement corrigée et a promis deux ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité pour ces derniers appareils.

Motorola ne fabrique pas de mauvais téléphones, mais il a perdu son étincelle et ses appareils manquent de confiance. Retrouver cela commence par bien maîtriser les fondamentaux, fondamentaux fixés par les concurrents les plus féroces.

Je pense que l’entreprise a la capacité de créer à nouveau des téléphones emblématiques, mais pour y arriver, elle doit d’abord atteindre un équilibre avec les marques qui menacent actuellement son existence, ce qui en soi n’est pas une mince affaire.

Il devrait commencer à sortir des appareils dont les prix sont inférieurs aux prix, défier les attentes en matière de fonctionnalités et de performances, et s’engager à prendre en charge les logiciels pendant au moins trois ans ; sans aucun doute un défi de taille, mais que des entreprises comme Motorola ont déjà réussi.

Au-delà de ça? L’histoire de l’entreprise brosse un tableau de l’innovation et de la créativité qu’elle doit redécouvrir, et si elle y parvient, nous, en tant que fans de mobiles, nous attendons à de très bonnes choses pour arborer le logo emblématique de chauve-souris à l’avenir.