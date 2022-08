Motorola a annulé l’événement de lancement Razr 2022 et X30 Pro d’aujourd’hui

L’événement de lancement des Motorola Razr 2022 et X30 Pro qui devait commencer en Chine aujourd’hui à 19h30, heure locale, a été annulé. Motorola n’a pas précisé de raison pour l’annulation de l’événement ni annoncé la nouvelle date de lancement.

Cette annonce de Motorola précède la visite prévue de la présidente de la Maison Blanche américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan plus tard dans la journée, ce qui a accru les tensions dans la région asiatique puisque la Chine considère Taïwan comme son territoire et a averti les États-Unis qu’ils “en paieraient le prix”. ” pour la visite de Pelosi à Taïwan, considérée comme un acte provocateur par Pékin.









On ne sait pas si ces événements ont forcé la marque appartenant à Lenovo à reporter son lancement aujourd’hui ou s’il y a une autre raison, mais tout ce que nous pouvons faire pour le moment est d’attendre plus de détails de Motorola sur le lancement du Razr 2022 et du X30 Pro.

Les Motorola Razr 2022 et X30 Pro seront alimentés par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, ce dernier comprenant un appareil photo principal de 200MP.

