Motor City Machine Guns va bientôt faire son apparition dans NXT

Il semblerait que les Motor City Machine Guns aient enfin trouvé leur nouveau foyer.

Depuis des mois, Chris Sabin et Alex Shelley se font une idée de leur prochaine destination à plein temps tout en travaillant sur plusieurs dates indépendantes. Nous avons maintenant une mise à jour solide sur la direction que prend l’équipe décorée.

Selon Dave Meltzer dans le dernier numéro du Bulletin d’information de Wrestling Observerles Motor City Machine Guns devraient faire leur apparition dans NXT prochainement.

Avec les débuts de WWE NXT sur The CW à l’horizon, on pourrait penser que cette équipe légendaire sera à Chicago pour les débuts de la marque à la télévision en réseau.

Chris Sabin et Alex Shelley ont remporté les titres par équipe de la New Japan Pro-Wrestling, de la Ring of Honor et de la TNA Wrestling. La WWE ayant actuellement une relation avec cette dernière, il sera intéressant de voir si un éventuel croisement entre les deux sociétés aura lieu.

