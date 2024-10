Motor City Machine Guns signe officiellement des contrats avec la WWE

Les Motor City Machine Guns ont officiellement signé leurs contrats avec la WWE. La WWE a publié une vidéo de Chris Sabin et Alex Shelley signant leurs contrats avec Nick Aldis, qui annonce également qu’ils affronteront Los Garzas et A-Town Down Under vendredi à Smackdown.

La WWE a annoncé l’arrivée des Guns avec des vignettes au cours des dernières semaines. La programmation mise à jour de l’émission de ce soir, diffusée en direct sur USA Network, est la suivante :

* Meilleur des sept matchs 7 : Carmelo Hayes contre Andrade

Série à égalité 3 – 3

* Los Garzas contre Motor City Machine Guns contre A-Town Down Under

* Face-à-face entre Roman Reigns et Solo Sikoa

* Cody Rhodes s’adresse à Gunther