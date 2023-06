MotoGP néerlandais : Francesco Bagnaia surpasse Marco Bezzecchi le jour de la course pour remporter le titre d’Assen

Francesco Bagnaia de Ducati a remporté l’Assen TT dimanche pour étendre son avance au classement du championnat du monde tandis que le poleman Marco Bezzecchi a terminé deuxième, échangeant leurs positions finales du sprint de samedi.

Brad Binder de Red Bull KTM avait terminé troisième mais tout comme au sprint, son podium lui a été arraché une deuxième fois lorsqu’il a été rétrogradé pour dépassement des limites de piste, cédant la troisième place à Aleix Espargaro d’Aprilia.

Avec le tracé de la piste tatoué sur son bras, Bagnaia connaît probablement la « Cathédrale de la vitesse » mieux que quiconque et il ne s’est pas trompé de pied dans des conditions chaudes pour prendre le drapeau à damier pour sa quatrième victoire de la saison.

Bagnaia est remonté à 194 points au classement et devance Jorge Martin de 35 points tandis que Bezzecchi est un autre point derrière.

« C’est fantastique, ce n’était pas facile… J’ai juste réussi à creuser l’écart dans les derniers tours, j’étais assez à la limite. J’adore cette piste », a déclaré Bagnaia après avoir remporté des victoires consécutives à Assen.

Les Red Bull KTM ont été les plus rapides cette saison et Binder a pris un départ sensationnel, utilisant le contrôle de lancement de sa moto pour passer de la cinquième à la première au premier virage tandis que Bezzecchi est tombé à la troisième place derrière Bagnaia.

Le coéquipier de Binder, Jack Miller, a également gagné cinq places, passant de la 12e à la septième, mais il s’est écrasé dans le premier tour tandis que Maverick Vinales d’Aprilia a perdu l’équilibre dans un virage juste après avoir réalisé le meilleur tour.

Fabio Quartararo de Yamaha a été un podium surprise lors du sprint de samedi lorsque Binder a reçu la pénalité, mais il n’y a pas eu une telle chance dans la course car il s’est écrasé et a également éliminé son compatriote Johann Zarco et a dû être aidé hors de la piste.

À l’avant, Bagnaia a réussi à dépasser Binder alors que le duo et Bezzecchi se sont battus pour les trois places sur le podium, échangeant les tours les plus rapides alors qu’ils creusaient l’écart avec le reste du peloton.

Avec 10 tours à faire, Bezzecchi a lancé son attaque alors que Binder était aux prises avec son pneu arrière et l’Italien a chronométré son mouvement à la perfection pour prendre de l’avance et jeter son dévolu sur Bagnaia mais n’a pas pu rattraper son compatriote.

Derrière eux, Binder semblait avoir mis la déception de samedi derrière lui, mais la foudre a frappé deux fois alors qu’il s’éloignait du mauvais côté du trottoir de quelques centimètres pour donner à Espargaro la dernière place sur le podium.

Espargaro a commencé sixième sur la grille et avait bien fait de remonter après un contact dans le premier tour qui a endommagé l’ensemble aérodynamique de sa moto et l’Espagnol a admis qu’il avait parfois du mal à prendre le contrôle.

« J’ai eu un contact avec Luca Marini, j’ai essayé de l’éviter… Ce n’était pas facile de doubler Brad mais j’ai cherché à rester derrière lui et ça a finalement payé », a déclaré Espargaro en souriant.

Le week-end d’horreur de Honda après que Marc Marquez se soit retiré avant la course en raison de blessures n’a fait qu’empirer lorsque le pilote de remplacement Iker Lecuona a été contraint à l’abandon sur un problème mécanique.

