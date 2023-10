MotoGP: Marc Márquez, ancien champion du monde de MotoGP, s’apprête à quitter Honda

Marc Marquez quittera Honda, où il a remporté ses six titres mondiaux en MotoGP, à la fin de la saison, a annoncé l’équipe mercredi.

« Honda Racing Corporation et Marc Marquez mettront fin à leur collaboration plus tôt que prévu d’un commun accord », a publié l’équipe sur les réseaux sociaux.

L’Espagnol de 30 ans, gêné par une blessure depuis le début de la saison 2020, avait encore un an sur un contrat de quatre ans.

« Les deux parties ont convenu qu’il était dans leur intérêt de poursuivre d’autres voies à l’avenir pour atteindre au mieux leurs objectifs et cibles respectifs », a déclaré Honda dans un communiqué.

Marquez a rejoint Honda après avoir remporté le titre Moto2 en 2012.

Lors de sa première saison dans la catégorie reine, il est devenu le plus jeune vainqueur de la course, à Austin, au Texas, et a terminé la saison comme le plus jeune champion.

Il a remporté le titre au cours de cinq des saisons suivantes et, jusqu’à présent, en 11 saisons avec Honda, Márquez compte 59 victoires, 101 podiums et 64 pole positions.

Mais lors des quatre dernières campagnes, il a raté 30 titularisations et n’a plus gagné depuis l’Émilie-Romagne en octobre 2021.

Marquez s’est fracturé le bras droit lors du premier GP de la saison 2020 et a subi une quatrième opération chirurgicale en juin de l’année dernière.

« Les trois dernières saisons ont été un cauchemar. Cela a été très difficile depuis ma blessure en 2020, notamment au niveau de ma condition physique même si je vais beaucoup mieux maintenant », a déclaré Márquez dans un entretien à l’AFP avant le Grand Prix de Saint-Marin en septembre.

«Mais les résultats ne sont pas arrivés. C’est évidemment difficile pour quelqu’un qui a beaucoup gagné, parfois c’est même difficile de rester motivé.

Márquez est 15ème au classement des pilotes cette saison tandis que Honda est 11ème et dernier au classement des équipes dominé par Ducati et ses équipes satellites.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles il pourrait suivre son frère Alex au sein de l’équipe satellite Gresini de Ducati la saison prochaine.

« Pour rester en MotoGP, je dois me sentir compétitif et cela signifie me battre pour les cinq ou sept premières places à chaque course », a déclaré Márquez.

