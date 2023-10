MotoGP : Marc Marquez, ancien champion du monde de MotoGP, devrait rejoindre Gresini Racing en 2024

Marc Marquez rejoindra l’équipe satellite Ducati Gresini Racing pour la saison 2024, a annoncé jeudi l’équipe, quelques jours après l’annonce de son départ de Honda, où il a remporté six titres mondiaux de MotoGP.

« La famille Gresini est heureuse d’annoncer l’arrivée de Marc Marquez pour la saison 2024 », a déclaré l’équipe dans un communiqué sur le site Internet du MotoGP.

« À partir de la saison prochaine, il sera le nouveau porte-drapeau du Gresini Racing MotoGP aux côtés de son frère Alex », précise le communiqué.

L’Espagnol de 30 ans, gêné par une blessure depuis le début de la saison 2020, avait encore un an sur un contrat de quatre ans avec Honda.

Les deux parties ont convenu de se séparer un an plus tôt.

« Je suis enthousiasmé par ce nouveau défi. Cela n’a pas été une décision facile car c’est un grand changement à tous points de vue », a déclaré Márquez dans le communiqué.

« Mais parfois dans la vie, il est important de sortir de sa zone de confort et de se mettre à l’épreuve pour continuer à grandir. »

Il a déclaré qu’il devrait probablement adapter son style de pilotage pour la nouvelle équipe après tant d’années chez Honda.

« Ce ne sera pas facile. Mais je suis également sûr que toute l’équipe Gresini m’aidera beaucoup. J’ai hâte de faire connaissance avec l’équipe et de commencer à travailler avec eux », a-t-il déclaré.

La propriétaire de Gresini, Nadia Padovani, a déclaré que c’était « un moment historique » pour l’équipe.

« Le fait que Marc Marquez ait choisi de courir avec nous la saison à venir est absolument fantastique et je suis extrêmement heureuse de pouvoir le rendre officiel », a-t-elle déclaré.

Marquez a rejoint Honda après avoir remporté le titre Moto2 en 2012.

Padovani a déclaré qu’ils étaient sûrs « qu’il avait tout le potentiel pour être compétitif » la saison prochaine.

Cette annonce intervient avant le GP d’Indonésie sur l’île balnéaire de Lombok, avec seulement six courses à disputer dans la saison avec l’équipe japonaise.

Marquez est devenu le plus jeune vainqueur de la course, à Austin, au Texas, lors de sa première saison dans la catégorie reine et a terminé la saison comme le plus jeune champion.

Il a remporté le titre au cours de cinq des saisons suivantes et compte jusqu’à présent 59 victoires, 101 podiums et 64 pole positions en 11 saisons avec Honda.

Mais il a raté 30 titularisations au cours des quatre dernières campagnes et n’a plus gagné depuis l’Émilie-Romagne en octobre 2021.

Marquez s’est fracturé le bras droit lors du premier GP de la saison 2020 et a subi une quatrième opération chirurgicale en juin de l’année dernière.

