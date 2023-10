MotoGP : Jorge Martin remporte le MotoGP du Japon ; Actuellement à trois points de Bagnaia pour le championnat

Jorge Martin a réduit l’écart sur le leader du championnat Francesco Bagnaia à seulement trois points avec six courses à disputer dimanche après avoir remporté un MotoGP du Japon écourté par la pluie.

Parti de la pole, l’Espagnol avait déjà réduit l’écart avec l’Italien Bagnaia à seulement huit points samedi avec sa troisième victoire consécutive au sprint et la cinquième de la saison.

Bagnaia de Ducati a terminé deuxième de la course, donnant au champion du monde en titre 319 points contre 316 pour Martin de l’équipe satellite Ducati Pramac. Marc Marquez a pris la troisième place.

La course de 24 tours a débuté sous un ciel couvert et de légères pluies se sont rapidement intensifiées une fois la course lancée dans les montagnes de Motegi.

Cela rendait les conditions dangereuses, avec des virages glissants et une mer d’embruns, et la plupart des pilotes arrivaient très tôt aux stands pour changer de pneus.

Martin et Bagnaia ont remonté la tête du peloton avant que les organisateurs ne suspendent la course à 12 tours de l’arrivée.

Ils ont tenté un redémarrage mais les drapeaux rouges sont rapidement ressortis et les coureurs ont reçu la totalité des points en fonction de leur position à l’arrêt.

À LIRE : NBA : les nouveaux coéquipiers Damian Lillard et Giannis Antetokoumpo visent à remporter un championnat pour Milwaukee cette saison à venir

« J’étais déterminé à faire un excellent résultat aujourd’hui », a déclaré Martin par la suite.

« Je me sentais vraiment bien avec le grip arrière et j’ai pu les dépasser tous (après l’arrêt au stand) et creuser cet écart pour gagner aujourd’hui », a-t-il ajouté.

«Je suis tellement, tellement heureux. Heureusement, tout le monde est absent, mais c’était trop dangereux de continuer », a-t-il ajouté.

Bagnaia a déclaré qu’il pensait qu’il aurait pu dépasser Martin mais qu’il semblait toujours satisfait.

« Je suis content parce que c’est la première fois sur sol mouillé que je monte sur le podium donc je suis très content », a-t-il déclaré.

« Jorge a gagné encore quelques points. Mais je suis très heureux », a-t-il déclaré.

« Malchanceux, nous avions (la) possibilité de gagner. Mais en tout cas, je suis content de ce poste.

Le sextuple champion du monde Márquez sur Honda a réalisé son premier podium de l’année sur le circuit national de la marque japonaise.

Il est parti de la troisième ligne, mais comme la pluie a poussé les autres coureurs à s’écarter ou même à s’enfoncer dans les graviers, l’Espagnol a vu une ouverture pour monter sur le podium.

« J’ai aimé ça). Au début de la course, j’étais très calme, j’essayais juste de comprendre les pneus », a déclaré Márquez.

« Quand j’ai vu qu’il y avait de l’eau sur la piste, j’ai commencé à attaquer et j’ai augmenté la vitesse petit à petit », a-t-il déclaré.

Martin avait déjà réduit l’écart à 13 points le week-end dernier en Inde à Greater Noida.

C’était après que Bagnaia se soit écrasé catastrophiquement dans des conditions chaudes et humides juste à mi-course.

Lors des qualifications samedi, Martin avait établi un nouveau record du tour sur un Motegi sec d’une minute et 43,198 secondes, suivi 0,171 seconde plus tard par Bagnaia et 0,353 seconde par le vainqueur du GP du Japon 2022, Jack Miller sur KTM.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)