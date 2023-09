MotoGP: Jorge Martin décroche la pole position au MotoGP du Japon devant le champion en titre Bagnaia

Jorge Martin a décroché samedi la pole du Grand Prix du Japon en MotoGP avec un nouveau record du tour à Motegi, suivi juste derrière lui par le leader du championnat Francesco Bagnaia.

L’actuel numéro deux du championnat, Martin, a réalisé un chrono d’une minute et 43,198 secondes sur surface sèche, suivi 0,171 seconde plus tard par Bagnaia et 0,353 seconde plus tard par le vainqueur du GP du Japon de l’année dernière, Jack Miller sur KTM.

«Je me sens fort. Faire un record du tour ici à Motegi est toujours spécial. J’apprécie vraiment cette piste », a déclaré Martin de Prima Pramac Racing, tout juste après avoir remporté la deuxième place la semaine dernière en Inde pour réduire l’écart sur Bagnaia pour le titre de champion.

«Je me sens compétitif. Essayons de recommencer et essayons de gagner », a déclaré l’Espagnol.

À LIRE : NBA : les nouveaux coéquipiers Damian Lillard et Giannis Antetokoumpo visent à remporter un championnat pour Milwaukee cette saison à venir

Son temps a dépassé un record établi pas plus tard que vendredi par Brad Binder, qui est revenu en 1 minute 43,489 secondes aux essais, battant ainsi le record de Motegi établi il y a huit ans par la légende Jorge Lorenzo.

Bagnaia s’est concentré sur la course de sprint plus tard dans la journée alors qu’il reprenait sa campagne pour le trophée de la saison après une chute en Inde.

« Nous sommes tellement compétitifs. Voyons cet après-midi, mais je suis très heureux », a déclaré le pilote Ducati.

La chute de Bagnaia en Inde a permis à Martin de réduire l’avance du champion en titre à seulement 13 points avec sept courses à disputer.

Martin a remporté la course de sprint en Inde et a terminé deuxième derrière l’Italien Marco Bezzecchi, qui partira de la deuxième ligne à Motegi, rejoint par Binder et Fabio Di Giannantonio.

La troisième ligne mettra en vedette Marc Marquez de Honda, ce qui en fait le seul pilote sur une machine japonaise aux quatre premières lignes.

À SUIVRE : Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)