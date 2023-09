MotoGP Inde : Marco Bezzechhi remporte la victoire tandis que le champion du monde Francesco Bagnaia s’écrase après une glissade

Marco Bezzecchi, parti en pole, a réussi à remporter le premier MotoGP indien après une course presque parfaite dimanche. Malheureusement, le champion du monde Francesco Bagnaia a chuté après une glissade dans un virage.

Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

Le vainqueur de la course de sprint de samedi, Jorge Martin, a réussi à peine à conserver la deuxième place avec Fabio Quartararo qui a terminé troisième sur le circuit international de Buddh.

Le poleman Marco Bezzecchi a remporté dimanche le premier MotoGP indien lors d’une course presque sans faute, mais le champion du monde Francesco Bagnaia a chuté après avoir glissé dans un virage.

Mais ce fut un crève-cœur pour Bagnaia, qui a perdu le contrôle de sa Ducati et la moto a fait un saut périlleux.

EN SAVOIR PLUS: IND vs AUS : Shreyas Iyer survit à une prise délicate mais sort deux balles plus tard alors que trop de drame se déroule en trois livraisons – News18

L’Italien est toujours en tête du championnat du monde mais a vu son avance se réduire au sommet.

L’Espagnol Martin, son plus proche adversaire dans la lutte pour le titre, a été effrayé par Quartararo dans un dernier tour dramatique au cours duquel les numéros deux et trois se sont battus durement.

Martin a connu un bon début de course, prenant la tête depuis sa deuxième position sur la grille, avec Bagnaia et Bezzecchi deuxième et troisième.

Bezzecchi a rapidement dépassé Bagnaia avec un dépassement net dans un virage et a maintenu le rythme pour augmenter l’écart à plus de trois secondes dans les cinq premiers tours.

EN SAVOIR PLUS: Marcus Rashford de Manchester United impliqué dans un accident de voiture alors qu’il revenait de Turf Moor – News18

Martin a devancé Bagnaia alors que la compétition pour les deuxième et troisième places restait serrée, tandis que Marc Marquez, quatrième, a glissé dans le premier virage du sixième tour pour descendre dans l’ordre.

Bagnaia, connu sous le nom de « Pecco », a trouvé de l’espace au 13e tour et a dépassé Martin, avant que sa course ne connaisse une fin prématurée et douloureuse.

La course appartenait ensuite à Bezzecchi, qui s’est imposé comme l’un des favoris après avoir incendié la piste lors des qualifications.

La course a été réduite de trois tours à 21 après que les pilotes se soient plaints de la chaleur et de l’humidité lors des séances d’essais de vendredi.