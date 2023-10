L’Espagnol Jorge Martin a mené de la pole au drapeau à damier pour remporter samedi la course de sprint MotoGP en Thaïlande et réduire l’écart avec le leader du championnat Francesco Bagnaia à 18 points.

Le pilote Pramac-Ducati Martin a remporté sa cinquième victoire consécutive au sprint, 0,933 seconde devant le Sud-Africain Brad Binder en deuxième position sur une KTM, tandis que la Ducati-VR46 de l’Italien Luca Marini est troisième. Bagnaia était septième.

Le roi du format court, Martin, a atteint le premier virage en tête et n’a jamais pris la tête car Bagnaia a subi un mauvais départ depuis la deuxième ligne, retombant au neuvième rang à la fin du premier tour.

Bagnaia, sur la Ducati d’usine, a finalement trouvé du rythme quatre tours après le début des 13 tours et bien qu’il soit revenu à la septième place, il n’a pas pu faire de progrès sur Marco Bezzecchi, qui a terminé sixième sur sa Ducati-VR46.

Marc Márquez (Honda) a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position et l’Aprilia d’Aleix Espargaró (Aprilia) cinquième.

“Cela s’est déroulé à peu près comme prévu”, a déclaré Martin, qui a réalisé qu’il devait se méfier une fois que le volant Binder, qui a balayé le peloton depuis la cinquième place sur la grille, a dépassé Marini au septième tour pour passer à la deuxième place.

“J’ai essayé d’économiser les pneus au début”, a déclaré Martin. “Puis j’ai vu Brad dépasser Luca alors j’ai dit : ‘OK, peut-être que maintenant il est temps d’y aller’.

“J’ai poussé l’avance à 1,9 (secondes) puis j’ai essayé de gérer les pneus jusqu’au bout.”

Binder a pris le meilleur départ et a dépassé Bezzecchi et Espargaro pour se hisser à la troisième place à la fin du deuxième tour.

Le Sud-Africain pensait qu’il aurait pu se battre pour la victoire s’il avait réussi à dépasser Marini plus rapidement.

“Le plan aujourd’hui n’était évidemment pas de terminer deuxième mais de gagner bien sûr, mais la deuxième place, nous la prendrons”, a déclaré Binder.

Le résultat laisse Bagnaia avec 369 points avant le Grand Prix de 26 tours de dimanche où il partira à nouveau sixième sur la grille avec le poleman Martin maintenant avec 351 après en avoir récolté 12 pour la victoire au sprint.

« J’ai un peu raté le départ, avouait Bagnaia.

“Mais nous avons réussi à réduire l’écart et mes sensations étaient si bonnes sur ma moto et donc terminer septième alors que vous êtes si rapide et si fort n’est pas bon pour nous.

“Nous devons donc considérer cela pour demain et je dois m’ajuster pour améliorer mon rythme dans les premiers tours.”

Martin a commencé le week-end avec 27 points de retard avec quatre étapes de la saison de 20 courses à disputer, mais il est également parti de la pole il y a une semaine en Australie avant que son pari sur un pneu arrière tendre ne se retourne contre lui et s’effondre à la cinquième place.

Avec 25 points disponibles pour les vainqueurs de la course principale MotoGP de dimanche, la bataille pour le titre pourrait encore se resserrer avant que les pilotes ne se rendent sur le circuit de Sepang en Malaisie dans deux semaines, alors que le duel pour le championnat semble devoir se jouer.

“Je pense que ce sera une course différente”, a déclaré Martin à propos du Grand Prix de dimanche de 26 tours sur les 4,554 km du circuit international de Buriram. “Je m’attends à ce que Pecco (Bagnaia) s’améliore.”

Les deux derniers week-ends de course de la saison auront lieu au Qatar et à Valence le mois prochain.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)