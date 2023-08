MotoGP d’Autriche : Francesco Bagnaia remporte le sprint et prolonge son avance au sommet

Le champion du monde Francesco Bagnaia a dominé samedi la course de sprint du MotoGP d’Autriche pour accroître son avance au championnat du monde.

Brad Binder (KTM) est arrivé deuxième avec Jorge Martin (Ducati-Pramac) complétant le podium sur le circuit Red Bull Ring de Spielberg.

La quatrième victoire de Bagnaia au sprint de la saison lui a valu 46 points d’avance sur Martin avant l’événement principal de dimanche, la 10e manche de la saison de 20 courses.

« Le plan était d’attaquer fort dès le départ.

« C’était difficile mais nous avons réussi à être devant dans le premier tour. Je suis très content mais demain c’est une autre histoire », a déclaré le pilote officiel Ducati.

« La stratégie était parfaite. Ce sera important de faire le même départ qu’aujourd’hui dans la course », a-t-il ajouté.

Bagnaia est parti de la pole, avec Maverick Vinales et Binder pour l’entreprise au premier rang pour le tableau de bord de 14 tours.

Bagnaia a mené dans le premier virage alors que Vinales a pris un départ terrible, plongeant dans le peloton et déclenchant un smash multi-pilotes à l’arrière avec Marco Bezzecchi contraint d’abandonner.

Devant, Bagnaia et Binder avaient creusé l’écart avec le peloton de chasse mené par Jack Miller.

La légende du MotoGP Valentino Rossi avait la tête entre les mains alors qu’il regardait les deux pilotes de son équipe satellite VR46 Ducati s’écraser – Luca Marini suivant Bezzecci se retirant aux stands après un contact avec la Ducati-Pramac de Martin à mi-parcours.

Bagnaia dirigeait les affaires à l’avant, ouvrant un coussin de près de deux secondes à Binder avec cinq tours à faire.

Et il a tenu bon pour empêcher le Sud-Africain Binder de remporter la victoire à domicile de son équipe autrichienne.

« J’ai perdu un peu d’adhérence et j’ai eu du mal à maintenir le rythme, mais chapeau à mon équipe. Je suis prêt à continuer à me battre et je réessayerai demain », a déclaré Binder, qui quelques heures avant le sprint a signé une prolongation de contrat avec KTM jusqu’en 2026.

Martin, impliqué dans le chaos du premier virage et la chute de Marini, a déclaré : « C’était une course émouvante, il s’est passé beaucoup de choses.

« Au premier virage, beaucoup de gens chutent.

« J’étais un peu nerveux car je pensais que je pourrais obtenir une pénalité, alors j’étais à la limite et heureux de finir sur le podium. Demain sera plus difficile. »

