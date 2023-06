MotoGP d’Allemagne : Jorge Martin bat Francesco Bagnaia et décroche le titre au Sachsenring

Jorge Martin a devancé le champion du monde Francesco Bagnaia après une bataille de coupe et de poussée au cours des 10 derniers tours pour remporter le MotoGP allemand de dimanche, pour réduire l’avance de l’Italien au classement.

Après avoir battu Bagnaia lors de la course sprint de samedi, Martin, un Espagnol qui roule pour l’équipe Primac Ducati, a cette fois résisté à des contre-attaques tardives pour s’imposer. Le Français Johann Zarco, sur un autre Pramac, complète le podium.

Samedi, Martin, parti de la deuxième ligne de la grille, a dépassé le poleman Bagnaia, sur une Ducati d’usine, au quatrième tour. Dimanche, il a fait son geste encore plus tôt et a pris la première place au troisième tour.

Bagnaia a poursuivi et a dépassé avec 10 tours à faire mais Martin a riposté et a repris la tête.

Bagnaia a appuyé fort et les motos se sont touchées dans l’avant-dernier tour, mais les deux pilotes sont restés debout et Martin est resté devant pour clôturer sa deuxième victoire dans une course principale de MotoGP. Sa précédente victoire était au Grand Prix de Styrie en Autriche en 2021.

Avec 144 points au total, Martin a réduit l’avance de Bagnaia au championnat à 16 points.

Marco Bezzecchi a terminé quatrième et Luca Marini cinquième, tous deux sur Mooney Ducatis, donnant au constructeur italien les cinq premières places.

